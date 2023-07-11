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11 Temmuz 2023 Salı 11:57:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 11:57:00

Sakıp Sabancı Müzesi "Müzede An'da" programını hayata geçirdi

Kaynak: AA

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Sakıp Sabancı Müzesi, sanata karşı farkındalık oluşturmak adına "Müzede An'da" programı başlattı.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanat terapisi prensipleriyle SSM için tasarlanmış bir rehberli ses deneyimi olan Müzede An'da, müzelerin potansiyel iyileştirici mekanlar olduğunu göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerini sanat eserlerine odaklamayı ve eserlerle dönüştürücü ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

"Modernizmin İzinde Türk Resmi" sergisinden seçilen sekiz eserin yanı sıra müze bahçesinde yer alan Anish Kapoor ve Seyhun Topuz'un heykelleriyle hazırlanan Müzede An'da programının içeriğini ziyaretçiler akıllı telefon veya tabletleriyle hem müzede hem de diledikleri yerde SSM'nin web sitesi üzerinden çevrim içi olarak deneyimleyebiliyor.

Sanat terapi uygulayıcısı Seren Pehlivanoğlu İlkdoğan işbirliğiyle tasarlanan programda, ziyaretçiler kendi kulaklıklarını kullanarak QR kodla işaretlenen eserlerle bağ kurabiliyorlar.

Dileyenler ise "www.sakipsabancimuzesi.org" adresinden istedikleri yer ve zamanda, yönergeleri takip ederek Müzede An'dayı deneyimleyebiliyorlar.

Müzede An'da kapsamında Galeri Buluşması'nın ilki 12 Temmuz'da saat 10.00-11.45 arasında gerçekleştirilecek.

Etiketler : MÜZEDE ANDA SAKIP SABANCI MÜZESİ SEREN PEHLİVANOĞLU
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