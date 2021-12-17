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17 Aralık 2021 Cuma 16:18:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 16:18:00

Platin İş Kitapları Ödülleri 17 Aralık Cuma, 24 TV'de

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Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin, Turkcell ana sponsorluğunda internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla 2020-2021'in en iyi iş kitapları seçildi.

İlki 2017'de verilen ve büyük ses getiren Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman 'Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi' mottosuyla 23 yılı başarıyla geride bırakan Platin; internet üzerinden yapılan halk oylaması ile 2020-2021 döneminin en başarılı iş kitaplarını seçti. Platin Dergisi Yayın Kurulu'nun 10 farklı kategoride belirlediği adaylar arasından 10 farklı ismin ve eserin ödüllendirileceği Platin İş Kitapları Ödülleri'nde amacımız; Türkiye'nin iş hayatını güçlendiren, tecrübelerini ve bilimsel çalışmalarını aktararak Türk ekonomisinin gelişimini sağlayan yayın evlerini, yazarları, çevirmenleri ve iş adamlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak, iş dünyasının gelişimini sağlam temellere dayandırmaktır. Yılın en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevinin açıklanacağı ödül töreni 17 Aralık 2021, Cuma günü 24 TV'den canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Ocak 2022 sayısı ile de değerli okuyucularımızla buluşacak. Platin İş Kitapları Ödülleri, bir ilki gerçekleştirerek Türk iş dünyamıza bilimsel, kültürel, sosyolojik ve analitik açıdan bakan değerli düşünce insanlarımızı bir araya getirmiş olacak. Bu vesileyle, aday olan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz...' dedi.

Turkcell ana sponsorluğunda hayata geçen Platin İş kitapları Ödülleri için www.iskitaplariodulleri.com web sitesinde başlayan halk oylaması 10 Aralık 2021 Cuma günü sona erdi. Yılın en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevinin açıklanacağı ödül töreni ise 17 Aralık 2021 Cuma günü 20.00 itibariyle 24 TV'den canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Ocak 2022 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Etiketler : platin iş kitapları ödülleri turkcell platin iş kitapları
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