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25 Haziran 2019 14:30 | Salı

"Peygamberler diyarı Eğil" turizmde gözde

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihi yapısıyla ülkenin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Zülkifl ile Elyesa peygamberler dahil 9 peygamberin medfun olduğuna inanılan Diyarbakır'ın Eğil ilçesi, turistlerin gözdesi haline geldi.

Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne kadar tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri, doğal güzellikleriyle özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Harut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi Ömer ve Danyal ile Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen Hazreti Zülkifl ve Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğuna inanılan ilçe, Kralkızı Baraj Gölü, sur sarnıçları, göl kıyısındaki çardaklar, restoranlar, kır kahveleri, gezinti tekneleriyle, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlıyor.

Manevi iklimin yanı sıra baraj gölünde su sporları ve tekne turu yapma imkanı sunan ilçe, ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

"Geldiğimiz için çok mutluyuz"

Bursa'dan gelen Aziz Sonat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın güzelliklerini görmek için ailesiyle kenti ziyaret ettiğini söyledi.

Eğil'i ilk kez görme fırsatı bulduklarını dile getiren Sonat, "Çok güzel bir gezi oldu, geldiğimiz için çok mutluyuz. Peygamber kabirlerinin bulunduğu yere gittik, bol bol dua ettik. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden Şeyma Elbaş, peygamber kabirleri bulunmasından dolayı ilçeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

İlçenin doğasının ve maneviyatının herkese hitap ettiğini anlatan Elbaş, "Herkes 'Eğil'e gidin tekne turu yapın' diyordu. Gelir gelmez turları gördük ve 'Tekneyle açılalım' dedik. Çok güzel bir mekan. Özellikle doğası çok güzel. Balık yemek için güzel yerler var. Balık yiyerek gezimizi sonlandıracağız." ifadelerini kullandı.

"Diyarbakır kesinlikle görülmesi gerekilen bir şehir"

Samsun'dan gelen Esra Görhan ise yıllık izninde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni gezeceğini söyledi.

Diyarbakır gezisi kapsamında Eğil'e geldiklerini belirten Görhan, şöyle konuştu:

"Eğil gelip görmeniz gereken bir yer dediler. Bunun üzerine 'Eğil'i görmeden olmaz' dedik. Tekne turundan sonra peygamber kabirlerinin bulunduğu mekana geçeceğiz. Buralar çok güzel. Yine geleceğiz. Diyarbakır kesinlikle görülmesi gereken bir şehir. Rizeliyim, bizim oraların her tarafı su ama buralar değişik oldu bizim için."

Ziyaretçilerden Ahmet Turgut, Eğil'in, peygamberler kabirlerinin bulunması nedeniyle maneviyat dolu olduğunu dile getirdi.

Ailesiyle geldiği ilçenin doğal güzelliklerini çok beğendiklerini anlatan Turgut, herkesi ilçeyi görmeye davet etti.

Seyfettin Turgut da Eğil'in çok güzel olduğunu, ailesiyle piknik yaptıktan sonra tekne turuna çıktıklarını kaydetti.

İlçede baraj gölü kıyısında tesis işleten Abdulmuttalip Kırtay, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin ilçeye yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.

Ziyaretçilerin öncelikle peygamber kabirlerini ziyaret ettiğini, ardından tekne turu yaptığını, tesislerinde yemek yediğini anlatan Kırtay, "9 yıl önce yaptığımız yatırımla bu işletmeyi kurduk. Gün geçtikçe ziyaretçi sayısı artıyor. Her gelen, arkadaşına veya yakınlarına tavsiye ettiği için bu rakam yükseliyor. Hafta sonları yaklaşık bin 500 araç geliyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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