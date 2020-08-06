  • BIST
    1034.4
  • Dolar
    7,2479
  • Euro
    8,6316
  • Altın
    479,1950
İstanbul
23 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! İşte koronavirüste son durum
Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı
Mısır ile Yunanistan 'deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını' imzaladı
Pentagon Başmüfettişliği YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini açıkladı
Beyrut'ta enkaz altında 27 saat sonra mucize kurtuluş
TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan ATAK helikopterlerimiz belirlenen hedefleri tek tek imha ediyor
Fenerbahçe, Filip Novak'ı transfer ettiğini resmen açıkladı
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı
Otomotiv sektörünü pandemi durdurmadı: Yüzde 600'lere varan rekor artış
Dışişleri'nden Mısır ve Yunanistan'a tepki
Trump: Seçimlerden önce Kovid-19 aşısının hazır olması mümkün
Fenerbahçe Caner Erkin'i transfer etti
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (İstanbul Kapalıçarşı 6 Ağustos çeyrek altın kaç TL?)
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
Koronavirüs hastasından mesaj: Maskesiz dolaşmayın
Santos'ta Ferreira dönemi sona erdi
Libya'dan dikkat çeken açıklama: Bir aylık sürede 110'dan fazla kargo uçuşu yapıldı
Bakan Akar, terfi eden ve atanan komutanlarla görüştü
BDDK'dan Türk Lirası açıklaması
Yarı otomatik silahla Trump'ın malikanesini bastılar! Gözaltına alındılar
Merkez Bankası'ndan kritik altın ve döviz açıklaması
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 161 bini aştı
Bakan Pekcan: Dijital oyun firmalarımız her geçen gün yeni başarılara imza atıyor
06 Ağustos 2020 Perşembe 20:27:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 20:27:00

Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay'ın cenazesi toprağa verildi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden Asutay için kurucuları arasında yer aldığı Bakırköylü Sanatçılar Derneğinde (BASAD) tören düzenlendi.

Burada yapılan törenin ardından Asutay'ın cenazesi, Kartaltepe Amine Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığında toprağa verildi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU"

BASAD'ın kurucularından Cihad Tamer, cenaze töreninde AA muhabirine, Asutay'ın aynı zamanda yakın çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Tamer, Üstün Asutay'ın herkes tarafından sevilen, sayılan bir kişi olduğuna işaret ederek, "Çok iyi bir oyuncuydu. BASAD'ta yetişen biriydi. Üstün, Erdoğan Sıcak ve ben Bakırköy'de doğmuş ve Bakırköy'ü hiç terk etmemiş üç arkadaş olarak yanımıza Ayşen Gruda'yı, Tarık Akan'ı, Cem Karaca'yı ve Ergun Köknar'ı alarak BASAD'ı kurduk." dedi.

BASAD'ın 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Tamer, "Burada yerimize gelecek gençleri yetiştirelim istedik. İlkelerimizden, Atatürkçü çizgimizden hiç taviz vermeden gençleri yetiştirmeye devam ettik. Bundan sonra da bayrağı onlar taşıyacak." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN KAYBI ÇOK BÜYÜK"

BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek de Asutay'ın, Kartaltepe İlköğretim Okulu'nda öğrenciyken Bakırköy Halkevinde Münir Özkul ve Kenan Pars'tan ilk oyunculuk derslerini aldığını hatırlatarak, "Tam 75 yıl önce küçücük bir çocukken 'yuvam' diyerek girdiği bu binadan şimdi 82 yaşında uğurlanıyor." diye konuştu.

Türk sinemasına ve Türk tiyatrosuna Asutay'ın önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Gülek, şunları kaydetti:

"Hepimizin kaybı çok büyük. Halkevi ruhuyla Ayşen Gruda'yla Tarık Akan'la Cem Karaca'yla Erdoğan Sıcak'la ve Ergun Köknar'la kurdukları bu bina hakikaten o ruhu yansıttı, yaşadı ve yaşatıyor. Bundan sonra da onun anısı, o ruh da ilkeleri de burada yaşayacak. Üzgünüz. Görevini yaptı ve aramızdan ayrıldı."

Taziyeleri oğlu Mert Asutay ile eşi Şirin Asutay'ın kabul ettiği cenazeye, sanat dünyasından birçok kişi katıldı.

Oynadığı karakterlerle unutulmaz oyuncular arasında yer alan Üstün Asutay, "Kuruntu Ailesi", "Bizim Mahalle" ve "Uzaylı Zekiye" adlı dizilerin yanında "Evdekiler", "Vatandaş Ahmet Efendi" ve "Selamsız Bandosu" adlı filmlerde rol almıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER