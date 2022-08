Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmeye çağırdı

Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

I love Turkey so much. What an endlessly fascinating and beautiful country. If you have never been to Turkey, you really should make a plan to go. https://t.co/lbLVy6EHp9