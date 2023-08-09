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09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:39:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 11:39:00

"Oppenheimer" 3 haftada bir milyonu aşkın seyirciye ulaştı

Kaynak: AA

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Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, vizyona girdiği üçüncü hafta, 1 milyon 175 bin 698 seyirciye ulaştı.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, en çok izlenen filmler arasına giren yapımda, Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon rol aldı.

Film, 181 dakikalık uzunluğuyla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Yapım, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde projeden uzaklaşmasını ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor.

"BARBİE"Yİ 1 MİLYONDAN FAZLA SEYİRCİ İZLEDİ

"Oppenheimer"la aynı hafta gösterime giren "Barbie" filmi ise 1 milyon 100 bini aşkın izleyiciyi sinema salonlarına çekti.

TME Films'in yaptığı açıklamaya göre, dünya çapında 1 milyar dolardan fazla hasılat elde edilen filmde Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir rol aldı.

Yapım, Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin macera ve eğlence dolu hikayesini konu ediniyor.

"JOHN WİCK: CHAPTER 4" BİR MİLYON SEYİRCİYİ GEÇTİ

Büyük suç örgütünü yenmeye çalışırken yeni bir düşmanla yüzleşmek zorunda olan John Wick'in hikayesini işleyen "John Wick: Chapter 4"ü ise 1 milyon 46 bin 843 kişi izledi. Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrollerinde Keanu Reeves, Donnie Yen ve Bill Skarsgard oynadı.

"Görevimiz Tehlike" serisinin 7. filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma-Birinci Bölüm", vizyondaki 4. haftasında 262 bin 432 seyirciye ulaştı.

Tom Cruise'ın bir kez daha ajan Ethan Hunt olarak izleyici karşısına çıktığı yapım, Hunt ile birlikte çalıştığı IMF ekibinin maceralarını ele alıyor.

İlki 2018'de gösterime giren ve gişe rekorları kıran "The Meg"in devam filmi "Meg 2: Çukur" ise vizyondaki ilk haftasında 87 bin kişiyle buluştu.

Korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiren yapım, tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini anlatıyor.

İki haftadır vizyonda olan TRT ortak yapımı "Bulmaca Kulesi 2: Eve Dönüş"ü 73 bin 430 kişi, "Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası" filmini ise ilk haftasında 32 bin 571 kişi izledi.

Etiketler : JOHN WİCK BARBİE FİLM
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