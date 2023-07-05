Nysa Antik Kenti'nde "Ben Anadolu" oyunu sahnelenecek
Kaynak: AA
"Ben Anadolu" oyunu, Aydın'daki Helenistik dönem şehirlerinden Nysa Antik Kenti'nde izleyiciyle buluşacak.
İş Sanat Antik Sahne'deki gösterim, 8 Temmuz'da 21.00'de gerçekleşecek.
Yıldız Kenter'in sahneye koyduğu ve büyük ilgi gören eser, öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden sahnelenecek.
Güngör Dilmen'in kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini yine Kenter'in öğrencilerinden Görkem Yeltan üstlendi.
Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 farklı karakterle anlatılıyor.
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