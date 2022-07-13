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13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:45:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:45:00

Neslican Tay'ı anlatan 'Demir Kadın: Neslican' filmi, 27 Ocak'ta vizyona girecek

Kaynak: AA

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Yaşam öyküsüyle birçok kişiye ilham kaynağı olan Neslican Tay'ın hayat hikayesine odaklanan "Demir Kadın: Neslican" adlı filmin ikinci tanıtım videosu sosyal medya kanallarında yayınlandı.

Senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar'ın üstlendiği film, 27 Ocak 2023'te vizyona girecek.

Filmde Neslican Tay'ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Özge Sezince Varley, Şeyma Peçe, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin ve Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.

Etiketler : Nalan Merter Savaş Özgür Bakar 27 Ocak 2023
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