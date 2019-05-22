22 Mayıs 2019 14:27 | Çarşamba
Necip Fazıl Kısakürek kabri başında anılacak
Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 36. yılında kabri başında anılacak.
Anma etkinliği, Eyüpsultan Belediyesi tarafından "Selam" sloganıyla düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek.
Eyüpsultan Mezarlığı'nda yapılacak özel programda, Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecek.
Anma programına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in yanı sıra Kısakürek'in sevenleri ve yakınları katılacak.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT