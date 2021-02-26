Nakkaş Osman Marmaray'da

Türkçeye çevirdiği Firdevsi'nin Şehname'sinin yanı sıra Zafername, Hünername, Şahname-i Selim Han ve Şehinşahname gibi önemli eserlere imza attı.

Ayrıca Siyer-i Nebi'yi süsleyenlerden...

Nakkaş Osman Kanuni'nin son yıllarında hazırladığı "Zafername" ve Sultan III. Murat'ın oğlu şehzade Mehmet'in sünnet düğünü törenlerini 250 minyatürle belgeleyen "Sûrname" adlı eserleriyle çağa damgasını vurdu.

Minyatürlerinde detay zenginliğiyle dikkat çeken Nakkaş Osman, kendinden sonra gelen saray nakkaşlarını da etkiledi.

Modern edebiyatımızda Orhan Pamuk'un 'Benim Adım Kırmızı' romanında bir karakter olarak yer buldu kendine.

Osmanlı'nın bu kudretli nakkaşı bugünlerde İstanbul'un Yenikapı'daki Marmaray durağında karşılıyor sanatseverleri.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlanan, "Nakkaş Osman Surnâme-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi", 5 Mart'a kadar açık kalacak.

Sergide, 52 gün süren muhteşem sünnet düğününün kitabı Surnâme-i Hümayun, üç boyutlu holografik görsellerle sergileniyor.

Dönemi için bir görsel şölen ve tarihi vesika olan "Surnâme-i Hümayun" minyatürleri ile hazırlanan dijital sergi, hafta içi her gün 10.00- 18.00 saatleri arasında görülebilir.

Doğu'nun Leonardo da Vinci'si olarak tanımlanan Nakkaş Osman'ın eserleri 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun; sanatı, ekonomisi, sosyal hayatı ve kültürüne ışık tutuyor.

Görmek için sabırsızlanıyor olmamız gerekmez mi?

BEDİR ACAR