MÜZİK YARIŞMASI 55 şehir 1700 başvuru
'İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması'na rekor sayıda başvuru geldi. Yarışma bu sene 55 şehirden 1700 performansla rekor kırdı.
'İpana 23. Türkiye On-line Liselerarası Müzik Yarışması'na rekor sayıda başvuru geldi. Yarışma bu sene 55 şehirden 1700 performansla rekor kırdı. Yarışmanın jüri üyeleri Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut, finalistlerin açıklanmasına sayılı günler kala binlerce performansı değerlendirmeye başladı. Jüri ekibi yarışmanın kuralı gereği 120 finalisti önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını belirtti.