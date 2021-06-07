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07 Haziran 2021 Pazartesi 17:16:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 17:16:00

Müziğin GNÇ yıldızları Turkcell ile parlayacak

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Turkcell, genç müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği GNÇ Star Müzik Yarışması ile keşfedilmeyi bekleyen müzik tutkunu gençleri sahneye davet ediyor. 15-25 yaş arası gençlerin bireysel ya da gruplarıyla katılabileceği yarışmanın başvuruları 7 Temmuz'a kadar devam edecek. Dereceye girenlere 100 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmanın finali 27 Temmuz'da yapılacak.

GNÇ Star müzik yarışması genç müzisyenleri bekliyor

Turkcell'in gençlere özel operatör bağımsız kullanılabilen uygulaması GNÇ, 2020 yılında başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen GNÇ Müzik Yarışması ile keşfedilmeyi bekleyen müzik tutkunu gençleri yarışmaya davet ediyor. Geleceğin müzisyenlerinin seçildiği yarışmaya 15-25 yaş arasında olan gençler bireysel ya da gruplarıyla istedikleri müzik türünde katılabiliyor.

7 Haziran – 7 Temmuz arası sürecek başvurular için katılımcıların belirlenen 250 adet şarkıdan birisini ya da söz ve müziği kendilerine ait şarkıları seslendirirken çekilen videolarını yükleyerek 23 Temmuz'a kadar sürecek oylama sürecine katılacaklar. İnternet üzerinden yapılacak gençlerin gençleri oyladığı oylama sistemi ve jüri değerlendirmesi sonrasında 10 isim finale katılmaya hak kazanacak. Finalde performans sergileyen 10 yarışmacı arasından ilk üçe giren isimler jüri tarafından belirlenecek.

27 Temmuz'da Turkcell Vadi'de gerçekleşecek final gecesi ile birinci belli olacak. Yarışma, GNÇ üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell olarak gençlerin hayatlarına dokunmak için önemli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye'nin Turkcell'i olarak sadece teknolojiye değil, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Eğitimden sanata, spordan girişimciliğe kadar her alanda onların yanında olmak ve potansiyellerini fark etmeleri için çalışıyoruz. 2020 yılında GNÇ uygulamamız öncülüğünde hayata geçirdiğimiz GNÇ Star Müzik Yarışması'nı müzik tutkunu genç arkadaşlarımızın büyük ilgisi ile tamamlamıştık. Bu yıl da eğlenceli müzik yarışmamız GNÇ Star ile müzik alanında yetenekli gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.

100 bin TL ödül genç yetenekleri bekliyor

Alem FM medya sponsorluğunda hayata geçirilen GNÇ Star Müzik Yarışması'nın finali GNÇ üzerinden canlı yayınlanacak. Yarışmada birinci 50 bin TL, ikinci 30 bin TL, üçüncü ise 20 TL ödülün sahibi olacak.

Etiketler : turkcell müzisyen ödül
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