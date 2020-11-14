Mozart'ın eserine kovid kısaltması

Mozart'ın operası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) uygun olacak şekilde kısaltılarak yeniden yorumlandı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik edecek. Koro üyeleri sahnede maskeli olarak, orkestra ise sahnede solistlerin gerisinde görev alacak.