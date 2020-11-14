14 Kasım 2020 Cumartesi 16:22:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 10:15:00
Mozart'ın eserine kovid kısaltması
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), ilk kez 1782'de sahnelenen ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın en sevilen opera eserleri arasındaki "Saraydan Kız Kaçırma"nın kısaltılmış versiyonunu seyirciyle buluşturacak.
Mozart'ın operası, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) uygun olacak şekilde kısaltılarak yeniden yorumlandı. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarına, orkestra ve koro da eşlik edecek. Koro üyeleri sahnede maskeli olarak, orkestra ise sahnede solistlerin gerisinde görev alacak.