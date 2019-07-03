Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

İçişleri ve Polis Bakanı Maria Paula Romo, altın madeni çevresinde suç oranının artması ve sorunun büyüklüğünün polis müdahelesini zorunlu kıldığını belirtti.

Romo, 2 bin 400 polis ve askerin Buenos Aires bölgesinin 95 kilometre kuzeyindeki madenin kontrolü aldıklarını kaydetti.

Ordunun kuzey sorumlusu General Agustin Proano, kaçak madencilerin tahliyesinin sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade etti.

Emniyet Genel Müdürü Hernan Carrillo da tahliye edilenlerin yüzde 60'ının Kolombiya ve Venezuela asıllı olduklarını dile getirdi.

Bölgede 2017'de altın rezervi keşfedilmesinden bu yana nüfusun artarak 10 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Ağır silahlara sahip organize suç örgütlerinin varlık göstermeye başladığı ve cinayet, insan kaçakçılığı gibi suçların yoğunlaştığı bölgede son haftalarda silahlı çatışmalar yaşanmıştı.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, pazartesi günü bölgede acil durum ilan etmişti.

AA