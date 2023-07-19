"Mercedes Kadir"in hikayesi sinemaya uyarlanacak

Yönetmen Serdar Akar, Malatya'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kente geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fatih Kaydı'nın çok ilginç, renkli ve uğurlu bir karakter olduğunu belirten Akar, oyuncu seçimi ile ilgili görüşmelerinin sürdüğünü, senaryo üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Serdar Akar, "Biz onu filmimizde bir SMA hastası çocukla olan ilişkisiyle ilişkilendirip anlatmak istiyoruz. Bu film ilgi çekerse de zamanında yaşarken kurtardığı gibi inşallah vefat ettikten sonra da hayat kurtarmaya devam etmiş olacak Mercedes Kadir. Hem kendi kişiliği hem senaryodaki bu yardımseverliği benim çok hoşuma gitti." dedi.

Filmde Malatya'yı daha çok öne çıkaran, tanıtan mekanları seçmeyi arzu ettiğini anlatan Akar, şöyle devam etti:

"Artık o topluma mal olmuş, herkes tanıyor, biliyor. Artık Malatya'da bir simge olmuş. Bire bir hayat hikayesinin yerine, daha çok onun inceliklerini, yardımseverliklerini, nüktedanlıklarını anlatan bir hikaye yapmayı düşünüyoruz. Bu büyük felaketten sonra idarenin, yerel yönetimlerin bu tip şeylere, filmlere katkı yapmaları çok beklenebilecek bir şey değil ama yaraların unutulması, sarılması gündemin değişmesi, daha normal hayata geçilmesi için de böyle şeylere ihtiyaç oluyor, yapılması da lazım."

Akar, filmin çekimlerine ağustos ayında başlamayı planladıklarını kaydetti.

Yapımcı senarist Gökhan Demirci de "Mercedes Kadir" filmini yapmak için 4 aydır hazırlık yaptıklarını, şu anda da mekanların seçimi için çalıştıklarını söyledi.

Suat Kaydı ise kardeşinin hikayesinin filme uyarlanmasından duyduğu mutluluğu belirterek, "Kardeşimizin filmi olacak diye seviniyoruz. Vefat etti ama adı yaşayacak. Malatya'da sevilen bir insandı. Ondan dolayı ailemiz sevinçli." ifadelerini kullandı.

"Mercedes Kadir"

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde yaşayan, kentte herkesin "Mercedes Kadir" olarak bildiği Fatih Kaydı, araba zannederek çeşitli objelerle süslediği, Mercedes logosunun bulunduğu, yaklaşık 3 metre uzunluğunda, 10 kilogram ağırlığındaki kavak ağacından sopasıyla mahalle mahalle dolaşıyordu.

Sopasıyla her gün kilometrelerce yürüyen, trafik ışıklarında durup yayalara yol veren "Mercedes Kadir" adeta Malatya'nın maskotu olmuştu.

18 Nisan 2020'de vefat eden Kadir Kaydı, Büyükşehir Belediyesinin Kent Müzesi'ne konan balmumu heykeliyle yaşatılıyor.