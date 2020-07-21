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21 Temmuz 2020 Salı 10:19:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 10:19:00

‘Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' programı düzenlendi

Kaynak: IHA

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“Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” programı için Erzurum'a gelen Kültür Sanat Muhabirleri Derneği başkanı İbrahim Gökdemir ve Sanat muhabirlerini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ağırlayarak ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkı ve destekleriyle Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği tarafından “Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” programı düzenlendi. Düzenlenen programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Selahattin Turan, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve gazeteciler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 25 ili ziyaret ederek program yapan Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Erzurum’a gelerek tarihi ve kültürel değerlerini bütün Anadolu insanına tanıtmak ve iç turizmin canlandırılması amacıyla çekimler yaptı. Erzurum’da yapılan programın ilk günde düzenlenen açılışta, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz sinevizyon eşliğinde bir konuşma yaparak Türklerin Anadolu’ya yerleşme tarihi, Erzurum’un Kültür,Turizm ve Doğa güzellikleri hakkında bilgi verdi. Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ise yaptığı konuşmasında Anadolu’nun tarihi ve Kültürel değerlerini bütün Anadolu insanına tanıtarak iç turizmi canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile böyle bir program hazırladıklarını ve Erzurum’da çok büyük bir ilgi gördüklerini belirterek, “Gösterilen bu ilgi alaka ve yardımları Kültür ve Turizm Bakanımıza ileteceğiz” dedi.

Ayrıca Dernek Başkanı Gökdemir Erzurum’da kendilerine gösterilen ilgi ve desteklerden dolayı Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Selahattin Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyet Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’a teşekkür etti.

Medya Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları etkinliğinin ikinci gününde dernek başkanı ve dernek muhabirleri Erzurum’un tarihi ve turistik mekânlarını gezip incelemelerde bulanarak çekimler yaptı. Akşam ise Aziziye Belediyesi ve Palandöken Belediyesi tarafından verilen akşam yemeğine katılan Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir ve dernek muhabirleri yemekten sonra Erzurum’dan ayrıldılar.

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