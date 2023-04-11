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11 Nisan 2023 Salı 17:52:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 17:52:00

‘Mannu Çanakkale'den AKM'ye geldi

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Avustralyalı koala Mannu'nun Çanakkale'deki maceralarını anlatan TRT ortak yapımı 'Mannu Çanakkale'de' filminin galası AKM'de gerçekleşti.

Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı. Çanakkale Zaferi'nin birliktelik ruhunun çocuklara aşılanması, gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Tabii bunun TRT ve sinema üzerinden gelecek nesillere, gelecek toplumlara yayılması ayrıca anlamlı. Biz bakanlık olarak bu çalışmalara verdiğimiz desteğe arttırarak devam edeceğiz. Bu filmin farklı özellikleri var. Bir çocuklarımıza küçük yaştan çizgi film vasıtasıyla tarihimizi geçmişimizi öğretmek. Ayrıca bu bölgelerimizi tanımalarını sağlamak çok anlamlı ve önemli" dedi. Film, 14 Nisan'da vizyona girecek.

Etiketler : mannu çanakkalede mehmet nuri ersoy film

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