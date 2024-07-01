Sanatseverler için bu hafta

1. CONTEMPORARY ISTANBUL SANAT FUARI



Tarih: 3-7 Temmuz

Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

Bu yıl 16. kez düzenlenen Contemporary Istanbul Sanat Fuarı, yerli ve yabancı birçok çağdaş sanat eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Fuarda, resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat gibi birçok farklı sanat dalından eserler sergilenecek. Fuar, sanat galerilerini, koleksiyoncuları, sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirerek İstanbul'un kültür sanat hayatına renk katacak.

2. MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MEZUNİYET SERGİSİ



Tarih: 5-15 Temmuz

Yer: Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, mezuniyet sergileri ile yıl boyunca ürettikleri eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Sergide, resim, heykel, grafik tasarım, seramik ve fotoğraf gibi birçok farklı bölümden öğrencilerin çalışmaları yer alacak. Sergi, genç sanatçıların yeteneklerini sergilemeleri ve sanat dünyasında yerlerini almaları için önemli bir platform oluşturuyor.

3. BODRUM BALE FESTİVALİ



Tarih: 7-21 Temmuz

Yer: Bodrum Antik Tiyatro, Muğla

Bodrum Bale Festivali, bu yıl da dans ve bale severleri muhteşem performanslarla buluşturuyor. Festival kapsamında, Türkiye'den ve dünyadan ünlü bale toplulukları sahne alacak. Bodrum'un tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.

4. İZMİR TİYATRO FESTİVALİ



Tarih: 10-20 Temmuz

Yer: İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir

İzmir Tiyatro Festivali, tiyatro severler için bu yazın en önemli etkinliklerinden biri olmaya aday. Festivalde, hem yerli hem de yabancı tiyatro toplulukları çeşitli oyunlarını sahneleyecek. Drama, komedi, trajedi gibi farklı türlerdeki oyunlar, tiyatro severlere geniş bir yelpazede seçenek sunacak.

5. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ YAZ SEÇKİSİ



Tarih: 15-31 Temmuz

Yer: İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)

İstanbul Film Festivali, yaz seçkisi ile sinemaseverleri yeniden bir araya getiriyor. Seçkide, dünya sinemasının öne çıkan yapımları, bağımsız filmler ve klasikler yer alacak. Açık hava gösterimleri ile İstanbul'un çeşitli mekânlarında gerçekleştirilecek bu etkinlik, sinema keyfini açık havada yaşamak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.