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26 Ağustos 2022 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 20:12:00

Korkut Ata neyimiz olur?

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Türk dünyasını sinema etrafında buluşturan 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin yarışmalı bölümlerine başvurular başladı.

Uzun Metraj ve belgesel yarışmalarına katılacak filmler 5 Eylül'e kadar www.korkutatafilmfestivali.com adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Türkçe konuşan ülkelerden filmlerin katıldığı festival, 1- 5 Kasım tarihleri arasında 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Sinema Derneği tarafından düzenlenen festivalin ilki geçen yıl İstanbul'da yapılmıştı.

Geçen yılki festivalde, Türkçe ve lehçelerinin konuşulduğu geniş coğrafyadan kurmaca ve belgesel film yarışmaları düzenlenmiş, 42 film gösterilmişti.

Türk devletlerinden 150'den fazla sanatçının katıldığı festivalde, Türk Cumhuriyetleri arasında sinema iş birliğini gerçekleştirecek önemli adımlar atılmış, sinema destek fonu protokolünün imzalanması ve sinema zirvesinin düzenlenmesi sağlanmıştı.

Yine aynı coğrafyadan filmlerin ve konukların katılacağı '2. Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali', bu yıl da film yapım desteği ve onur ödüllerinin yanı sıra sinema okulu ve sinema zirvesi gibi yan etkinliklerle zenginleşecek.

Aslında bu faaliyet, neresinden bakılsa önemli bir sinema olayı...

Belki de, Türk dünyasından sinema çevreleri ilk kez böylesine geniş çaplı bir etkinlikle tanışıyor.

Bu zamana kadar yapılmamış olmasına hayıflanmamak elde değil.

Her platformda dile getirilen bir görüş var; sinema çağımızın en önemli iletişim ve propaganda araçlarından biri.

Başta ABD, savaş yıllarının kapitalist, faşist, komünist yönetimleri bile sinemanın gücünden azami derecece yararlanmasını bilmiş.

Avrupa sinemasını desteklemek üzere 1989 yılında Eurimages gibi bir fon kurulmuş; Türkiye de 1990 senesinden beri bu kurumun üyesi ve aidat ödüyor.

Öte yandan dini, dili, kültürel referansları, tarihi ortak olan yaklaşık 300-350 milyonluk Türk dünyasının kendine has bir destek fonunun olmaması ise ayrıca üzücü.

İşte, Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali böylesi bir ortaklığın hayata geçirilmesi için kilometre taşı olabilir.

Türk dünyası sinema çevrelerinin birbirini daha iyi tanıması için iletişim araçları da etkin kullanılmalı.

Geçen yıl haberlerle geçiştirilen festival için profesyonel bir tanıtım faaliyeti şart; onca sanatçı İstanbul'a geldi; kaç tanesiyle yapılmış röportaj okuduk, televizyon programı izledik?

'Hollywood starlarını' biliriz da kendi coğrafyamızı pek bilmeyiz doğrusu...

Hiç unutmam, gazeteciliğe başladığım yıl (32 sene geçmiş), kıdemli ağabeylerimiz genç bir muhabir adayına (afedersiniz) eşek şakası yapmış, 'Kaşgarlı Mahmut Hoca' ile röportaj yapmak üzere onu İÜ Edebiyat Fakültesi'ne yollamışlardı.

Fakülte koridorlarında Kaşgarlı Mahmut'u arayan, ancak, Kaşgarlı Mahmut'un kim olduğunu da bu acı vesileyle öğrenen o genç arkadaş bir daha gazeteye dönmedi.

Umarım Türk dünyası ortak projeleriyle tarihi şahsiyetlerimize dair güzel filmler izleriz de gelecek nesiller en azından 'Kaşgarlı Mahmut' ile 'Korkut Ata' ile imtihan edilmezler.

Korkut Ata neyimiz olur, bilelim.

BEDİR ACAR

Etiketler : korkut ata türk dünyası film festivali kültür ve turizm bakanlığı bedir acar
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