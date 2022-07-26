'Kodokushi' İran'da 'En İyi Belgesel' ödülüne layık görüldü

Ödüle ilişkin memnuniyetini dile getiren Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kodokushi'nin birçok uluslararası festivalde gösterildiğini ve çeşitli kategorilerde ödüller aldığını belirterek, "Kodokushi'yi yapmış olmak konusunda en büyük memnuniyetim, izleyenleri kendi hayatları hakkında düşündürme gücü." dedi.

Altay, dünyanın pek çok farklı yerinde, Kodokushi'yi izleyenlerden benzer tepkiler aldığının altını çizerek, "Özgür birey olmak için verilen mücadelenin sonu, toplum açısından hiç de ideal görünmüyor. Görünen o ki modern birey, hızla sevgisiz, karanlık bir sona doğru gidiyor. Bunun çözümü nedir diye soruyorlar. Ben de izleyici sayısı kadar çözüm yolu olduğunu söylüyorum. Çünkü iyi dizayn edilmiş kurallar, kalkınmış bir ekonomi, size konforlu ve güvenli bir hayat sunabilir ama kalbinize sevgiyi sizden başka kimse koyamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da yaşanan yalnız ölümleri konu alan TRT World yapımı "Kodokushi", ulusal prömiyerini 8. Boğaziçi Film Festivali'de yapmış ve "Uluslararası Jüri Özel Ödülü"ne layık görülmüştü. Uluslararası prömiyerini 24. Uluslararası Şangay Film Festivali'nde yapan film, festivalin büyük ödülü Altın Kadeh'e aday gösterilmişti.

"Modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı" fikrinden ilham alan belgesel, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin'in yaptığı filmin konusu özetle şöyle:

"Norihito, karşılaştığı yalnız ölümlerin etkisiyle kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltmeye karar verir. Fakat bu çaba onun hayatında beklenmedik yeni sorunlara yol açacaktır. Yaşlı Muramatsu ise toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşamaktadır. Yaklaşan Sakura Festivali onun kaderini değiştirmek için bir umut ışığı olur. Dünyada var olmak için kendine bir sebep bulabilecek midir?"