Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

'Dostluk' kavramını, sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle yola çıkan Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde ödüller Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenen tören ile sahiplerine takdim edildi. Ödül töreni, Kırşehir'den gelen 3 Alp grubunun konseriyle açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Festival Başkanı Faysal Soysal, "5. kez düzenlediğimiz festivalimizde bu yıl da bizleri yalnız bırakmadığınız için, teşrifleriniz için teşekkür ederiz. Bir hayale inanmak, bunun rüyasını görmek ve bunu bir sanat formunda gelecek nesillere bırakmak, insanın yaptığı en ulvi işlerinden biri. Sanatçılarımız olmasa nasıl bir hayat yaşardık? Ne kadar yavan, kurak ve anlamsız bir yere sürüklenirdik. Dünya çatışmalar, kapitalizm ve birbirini tanımama üzerine ve yok etme üzerine şekillenmiş. Müthiş bir hırs ve yarış var. Fakirin, mazlumun ve yardıma muhtaç olanların tutunacak bir dalı yok. Sanatçılar bunların dertlerini, dünyasını evrensel sanat formlarıyla bizlere sunuyorlar. Bu yıl dünyanın 48 ülkesinden 522 film aldık. Bir şeyleri düzeltme ve anlamlandırma, empati kurarak ötekini tanıma üzerine filmlerini bize gönderdiler. Hepsine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan 48 film ve 16 belgeseli sizlere ulaştırmaya çalıştık. Festival kapsamında kısa film atölyesi ve Fono Film desteğiyle post prodüksiyon atölyesi yapıldı. Ayrıca önemli panellerde kıymetli konuklarımız Ercan Kesal, Adnan Özer gibi sanatçılarımızı misafir ettik. Açılışta Atalay Taşdiken'in Ah Yalan Dünyada belgesinin gösterimiyle dostluğu ve Neşet Ertaş'ı konuştuk. Bunların arkasında büyük bir ekip ve altı aylık bir emek var. Destek verenlere çok teşekkür ederiz. Bu festivalde filmleriyle olan, sinema dostluğunu pekiştiren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

AHMET MİSBAH DEMİRCAN: FİLMLER KÜLTÜR MİRASIMIZIN TAŞIYICISI



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan; "İlk görevimiz somut mirasımız diğeri de somut olmayan mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak. Bunları yaparken kitaplar, tiyatro, opera ama en çok sinema yardımcı. Çünkü büyük bir emekle çekim yaparak milyonlarca milyarlarca insana taşıma konusunda bize büyük fırsat veriyor. Türk kültürü yaptığı eserlerle dünyanın dört bir tarafından izleniyor, takip ediliyor hatta bir çok kişi Türkçe öğreniyor. Yapılan tüm filmler, kısa olsun uzun olsun hepsi bizim kültürümüzün somut mirasının, somut olmayan mirasının bir taşıyıcısı. Bu çerçeveden bakıldığında sinema sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

ONUR ÖDÜLLERİ AYLA ALGAN VE YUSUF SEZGİN'E VERİLDİ



Festivalin Onur Ödülleri; sinemanın duayenlerinden Ayla Algan'a ve Türk sinemasının yıldız oyuncusu Yusuf Sezgin'e verildi. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Ayla Algan yerine ödülü Festival Sanat Yönetmeni Lütfi Şen'in elinden Sevinç Özer aldı.

Yusuf Sezgin onur ödülünü, Jüri üyesi Murat Tırpan'ın elinden aldı.

NEŞET ERTAŞ DOSTLUK ÖDÜLÜ, DEMİR ÖZCAN'A VERİLDİ



Bu yılki festivalin anısına düzenlendiği Neşet Ertaş'ın ailesinden gelen mesaj, Jüri Üyesi Atalay Taşdiken tarafından iletildi. Neşet Ertaş Dostluk Ödülü, Demir Özcan'ın İstanbul İstanbul filmine verildi. Festivalin Fono Film Post Prodüksiyon ödülü, Emre Sefer'in Babamın Öldüğü Gün filmine verildi.

KIZILAY İNSANİ BAKIŞ ÖDÜLÜ İRANLI PERWİZ ROSTEMİ'NİN



Festivalde bu yıl ilk kez verilen Kızılay İnsani Bakış Ödülü; İranlı Perwiz Rostemi'nin Zagros'un 7 Senfonisi (Seven Symphonies of Zagros) filmine Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık tarafından takdim edildi.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ'NÜ TÜRK VE ŞİLİLİ YÖNETMENLER PAYLAŞTI



Festivalin "Panorama" ve "40 Yıllık Hatır" seçkilerinde 10 ülkeden 14 kısa film yarıştı.

Mansiyon Ödülü, Agnieszka Nowosielska'nın İfade (Vraj) filmine verildi. Özel Jüri Ödülü, Valentina Casadei'nin Eylül Sonu (End of September) filmine verildi. En İyi Film Ödülü, Jüri Başkanı Ebru Ceylan tarafından açıklandı.

Ödül; Şilili Yönetmen Katerina Harder'in Çöl Işıkları ile Kasım Ördek'in Birlikte, Yalnız filmlerine verildi. En İyi Film Ödülü, Kasım Ördek'e Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından takdim edildi.

Şilili Yönetmen Katerina Harder, gönderdiği video mesaj ile teşekkür etti. Ödülünü Zeynep Esra Kaya; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'tan aldı.

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen festivalin ana sponsorluğunu Halk Bank üstlendi. Beyoğlu Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin de büyük destek sağladığı festivalin global iletişim ortaklığını Anadolu Ajansı üstlendi. Festival kapsamında 22- 25 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da beş ayrı mekânda 27 ülkeden 48 kısa film ve 16 belgeselin gösterimi gerçekleştirildi. Ayrıca, Fono Film, TürkMedya, Sinefesto, TSA, İnterpress, Artizan Sanat ve Filmarası gibi birçok sinema ve medya kuruluşu da festivalin destekçileri arasında yer aldı.