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30 Ağustos 2022 Salı 15:09:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 15:09:00

Kars'taki asırlık tarihi yapılar eski dokusuna kavuşturuluyor

Kaynak: AA

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Kars'ta "Tarihi Kimliği ile Kars Kenti" projesi kapsamında yürütülen çalışma ile çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerden oluşan asırlık tarihi yapılar, eski dokusuna kavuşturuluyor.

Serhat Kalkınma Ajansınca (SERKA) hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu tarafından finanse edilen proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülüyor.

Yaklaşık 5,2 milyon avroluk bütçeyle 32 tarihi yapıda cephe iyileştirmesi yapılacak projede, asırlık yapıların eski dokusuna kavuşturulması için çalışma yürütülüyor.

Haydar Aliyev Caddesi'nde başlatılan ve çoğunluğu Baltık mimarisi tarzındaki eserlerin oluşturduğu yapılardaki sonradan yapılan boyalar kaldırılıyor.

Projeyle, kentin tarihi ve kültürel dokusunun ön plana çıkarılması amaçlanıyor.

Etiketler : Serhat Kalkınma Ajansınca Haydar Aliyev Caddesi' SERKA
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