'Karadeniz'in Zeugması' günyüzüne çıkıyor

  • Bist 100
    92.825
  • Dolar
    5,8195
  • Euro
    6,6029
  • Altın
    249,9480
İstanbul
22 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor Fenerbahçe transferde UEFA'nın vereceği kararı bekliyor
Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı Galatasaray, Radja Nainggolan'a resmen talip oldu! Görüşmeler başladı
Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor Salih Uçan, Galatasaray'a imza atmak için Fatih Terim'in son kararını bekliyor
Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı Fenerbahçe, Tammy Abraham’ı kiralamak için girişimlerini hızlandırdı
Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı Beşiktaş, Bordeux forması giyen sağ bek Sabaly için girişimlere başladı
Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu Son Dakika... Tunceli'de çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu
Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu Beşiktaş, Vlasic'i kiralamak için Domagoj Vida'yı da devreye soktu
Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu Şener Özbayraklı'nın Galatasaray'dan kazanacağı ücret belli oldu
Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak Atletico Madrid, Eljif Elmas için Fenerbahçe ile masaya oturacak
Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor Galatasaray'da Ever Banega seferberliği başlıyor
Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor Fransız ekibi Bordeux, Yusuf Yazıcı için resmi teklife hazırlanıyor
Van'da 4 terörist öldürüldü Van'da 4 terörist öldürüldü
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem Pakistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu Adana merkezli 3 ilde şafak vakti DEAŞ operasyonu
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü Bakan Gül, ABD'de FETÖ elebaşının iade sürecini görüştü
Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak Uber'in 'uçan taksi' hizmeti Melbourne, Dallas ve Los Angeles'te başlayacak
ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’dan Türkiye açıklaması
Çin dolar yerine altın alıyor Çin dolar yerine altın alıyor
Kartal Türkiye pazarına çıktı Kartal Türkiye pazarına çıktı
Gelin görüşelim Gelin görüşelim
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Haziran 2019 20:10 | Salı

'Karadeniz'in Zeugması' günyüzüne çıkıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmalarına devam edilecek.

Ortaya çıkarılan mozaikler dolayısıyla "Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan, MÖ 1. yüzyılda kurulup MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde ara verilen kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

İlçenin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis'teki kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ersin Çelikbaş önderliğinde 30 kişilik öğrenci grubu tarafından yapılacak.

Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadrianaupolis Antik Kenti'nin bir taraftan turizme kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını, diğer taraftan ise hem kazıların devam ettiğini hem de ortaya çıkan eserleri korumaya aldıklarını söyledi.

Kazıların hava şartlarına göre dönem dönem yürütüldüğünü anlatan Şahin, "Bu ay içinde yeniden kazı çalışmaları başlayacak. Önceliğimiz ortaya çıkan eserleri korumak, tahrip olanları onarmak, bunun ardından kazılara devam etmek. Son yaptığımız iş de turizme kazandırılması çalışmaları. Bu alan inanıyorum ki dünyanın birçok bölgesinden binlerce turisti çekecek derecede önem arz eden bir nokta. Bakanlığımız kontrolünde bu alan üzerinde çok titiz bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.

Ersin Çelikbaş da Hadrianaupolis Antik Kenti'nde dünyada eşi benzeri olmayan mozaiklerle süslü kiliselere rastladıklarını söyledi.

Mozaiklerde İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'in belgelendiğini anlatan Çelikbaş, "Mozaikler MS 5. yüzyıla ait. Mozaiklerde çok önemli figürlere ulaştık. Bu figürlerin Marcos ve Lucas'ı temsil eden figürler olduğunu tespit ettik. Adeta bir mozaik cenneti. Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, hamam, kilise mezar, tiyatro, niş, sur, villa gibi 14 dağınık kamu ve diğer tür yapı var. 16 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor. Bu yıl da kazılara bu ay içinde başlayacağız. Kazılarımız Kilise C ve 'Nekropol' dediğimiz alanda yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hadrianaupolis Antik Kenti

Eskipazar ilçesinin yaklaşık 3 kilometre doğusunda bulunan ve Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmış Hadrianaupolis'teki arkeolojik yüzey araştırmalarında, 14 dağınık kamu ve diğer tür yapılar tespit edildi.

Bu kamu yapıları arasında iki hamam, iki kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları bulunuyor.

Kiliselerin tabanı mozaiklerle süslenirken İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates belgelenmişti. At, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvan tasvir edilen mozaiklerle ünlenen ve Zeugma'ya benzetilen antik kentte, 2003'te başlatılan kazı çalışmaları dönemler halinde sürdürülüyor.

AA

Yıldırım'dan hodri meydan
Meteoroloji'den fırtına ve sağanak yağış uyarısı! İstanbul başta olmak üzere birçok ilde bekleniyor
Hasip Kaplan’dan milli maçla ilgili tepki çeken tweetler
Ek ödemeye 230 lira zam
Diriliş Osman için yapımcıdan 'Hoş geldin' mesajı
Kırıkkale'de feci kaza: 2 ölü, 16 yaralı
İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin
"Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin"
Çin'in uçak gemisi Liaoning, Pasifik Okyanusu'na açıldı
Karamollaoğlu'nun 'pasaport' iddiasına jet yalanlama!
Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik
Emre'ye fırçayı uzatan Siamang: En büyük Türkiye
TBMM Genel Kurulunda Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor
Ardahan'da 50 haneli köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto
HDP'li vekil Paylan'dan Küçükkaya'yı kızdıran sözler
Canınız sağolsun!
Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı
Polonya: 32 adet F-35 uçağı almaya hazırız
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ