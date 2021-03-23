Kapalı gişe oyun film oldu!

Yılmaz Erdoğan'ın kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' film formatında Netflix'te yayımlanacak. Hazırlıkları tamamlanan film, 9 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Filmin başrolünde, daha önce Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakteri, 'Güldür Güldür' performansıyla dikkat çeken Ecem Erkek oynayacak.