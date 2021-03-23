23 Mart 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 12:00:00
Kapalı gişe oyun film oldu!
Yılmaz Erdoğan'ın kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' film formatında Netflix'te yayımlanacak.
Yılmaz Erdoğan'ın kapalı gişe oynayan tiyatro oyunu 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' film formatında Netflix'te yayımlanacak. Hazırlıkları tamamlanan film, 9 Nisan'da izleyiciyle buluşacak. Filmin başrolünde, daha önce Demet Akbağ'ın canlandırdığı karakteri, 'Güldür Güldür' performansıyla dikkat çeken Ecem Erkek oynayacak.