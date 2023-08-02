Kanyonları ile ünlü Pınarbaşı 2022'deki turist sayısını geçti

Zarı Çayı'nın yüzyılları bulan yolculuğu sırasında oluşturduğu ve doğal akvaryumu anımsatan Horma Kanyonu, dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu, dünyanın en büyük dördüncü mağarası olduğu belirtilen Ilgarini Mağarası ile Ilıca Şelalesi'nin bulunduğu Pınarbaşı'nı, geçen yıl yerli ve yabancı yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan ve birçok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen yaklaşık 12 kilometrelik Valla Kanyonu, seyir teraslarıyla ziyaretçilere doğal güzellikleri izleme fırsatı sunuyor.

Kanyonun Kerte Seyir Terası'nın bulunduğu alana 10 metre yüksekliğinde, 20 metre ayak genişliğinde çelik profil üzerine yapılan "dev uçurum salıncağı" da tamamlandı.

Horma Kanyonu ise son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformla bir ucundan diğer ucuna kadar yürüyerek geçilebilir hale getirildi. Ahşap platformdan geçerken kanyonun tüm güzellikleri görülebiliyor. Kanyon girişine yapılan sosyal alanlar da ziyaretçilerin dinlenmesine imkan sağlıyor.

Horma'yı geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metre yükseklikten dökülmesiyle oluşan doğal havuz, özellikle yaz günlerinde serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Şelale, yaz kış ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Pınarbaşı'nın turizmde bölgenin amiral gemisi olduğunu söyledi.

Bölgenin kanyonları ile ünlü olduğuna işaret eden Yaşar, "Kanyon görmek için Amerika'nın Arizona kentine gitmeye gerek yok. Türkiye'de Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde çok daha iyisini görebilirsiniz demiştik. Bugün artık Kastamonu turizminin amiral gemisi Pınarbaşı sözünü de insanlara kabul ettirdik." dedi.

Yoğun bir Kurban Bayramı'nı geride bıraktıklarını ifade eden Yaşar, "Horma Kanyonu'na 9 günlük Kurban Bayramı'nda 60 bin ziyaretçi geldi. Sezonu ramazan ayında açmıştık. Dört aylık süreçte geçen seneki rakamı yakaladık. Sezonun bitmesine daha 4 ay var. Bununla birlikte geçen seneki rakamın çok daha üzerine çıkacağımızı ümit ediyoruz." diye konuştu.

YATIRIMLAR BÖLGEYE İLGİYİ ARTIRACAK



Bölgede yapılan yatırımlardan da bahseden Yaşar, şöyle devam etti:

"Valla Kanyonu burgulu terasın yer aldığı Muratbaşı köyü yolunun yapımı devam ediyor. Türkiye'nin hiçbir yerinde görmeyeceğiniz 650 metre derinliğe denk gelecek bir yerde dev uçurum salıncağı ve cam teras yapıldı. Önümüzdeki günlerde işletme ihalesi yapılıp hizmete girecek. Buranın açılmasıyla ziyaretçi sayısı daha da artacak. Horma Kanyonu, Muratbaşı'ndaki Valla burgulu terasıyla, Kerte Seyir Terasının olduğu yerdeki dev uçurum salıncağıyla Pınarbaşı ziyaretçi akınına uğramaya devam edecek."

İlçenin denizle bağlantısını oluşturacaklarını belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı ilçesine denizi getiremesek de denizi 60 kilometre yaklaştıracağız. Şu anda Cide Pınarbaşı arası 120 kilometre. Kerte üzerinden orman işletme ve DSi yardımları ile Cide'ye yol çalışması yapıyoruz. Bittiğinde Pınarbaşı'nın denize de Cide'ye de mesafesi 60 kilometre olacak. Bu ne demek oluyor? Pınarbaşı 60 kilometre uzağındaki Safranbolu'daki kültür turizmi ile diğer yanında 60 kilometre uzağındaki deniz turizminin tam göbeğinde doğa turizmi ile ön plana çıkacak. Bir tarafına denizi diğer tarafına kültür turizmini almış olacak. Dolayısıyla Pınarbaşı turizm anlamında gelişmeye, büyümeye devam ediyor."

"HARİKA BİR YER, MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ"



Bartın'dan eşi ve arkadaşları ile gezmeye gelen Aslı Kuş, bölgeye hayranlık duyduklarını vurgulayarak, "Daha 1 kilometre falan yürüdük ama muhteşem manzaralarla karşılaştık. Kanyonun büyüklüğü çok hoşumuza gitti. Kanyonun derinliği suyun akışı çok dikkat çekici." dedi

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Tezel de yurt içi ve dışında bir çok kanyonu gezdiğini aktararak, "Amerika'nın kanyonlarını da gezdim. Burası doğa harikası bir yer. Bence dünyada bir numaralı kanyonlardan biri. Yeterince tanıtılmadığını düşünüyorum. Tur şirketim aracılığıyla geldik. Tur sahibi arkadaşımdı, 'Dünyada bütün kanyonları gezdin buraları görmezsen olmaz' dedi. Gerçekten doğa harikası bir yer. Sabah bel tutulmam vardı, gelip gelmemekte endişeliydim ama çok iyi geldi. Harika bir yer, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Kanyon bütün güzelliği ile sergileniyor. Her noktasını görebiliyoruz." diye konuştu.

Demet Demirci ise Ankara'dan misafirlerini gezdirmek için geldiklerini anlatarak, bölgenin doğa harikası bir yer olduğunu ifade etti.

Ankara'dan gelen Mustafa Serin de "Birçok yer gördüm ama Kastamonu'da böyle bir şey olduğunu ilk kez gördük. Muhteşem bir doğa harikası. Birkaç defa gezmem gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.