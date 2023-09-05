VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Soçi Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar: Rusya'nın iki tane özel isteği var
Yer altı barajıyla su kaybı önlenecek
Trakya'da kuvvetli sağanak etkili oluyor
Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Türkiye için dönüm noktası! GÖKBEY için milyar dolarlık kontrat geliyor
05 Eylül 2023 Salı 10:57:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 10:57:00

Kadına şiddeti konu alan "Serçenin Gözyaşı" filmi 20 Ekim'de vizyona girecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Yapımını Reborn TV ve Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın yer aldığı, kadına şiddeti konu alan "Serçenin Gözyaşı", 20 Ekim'de vizyona girecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, hikayesini gazeteci Ali Eyüboğlu, senaryosunu Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı filmde, Uğur Güneş, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu rol aldı.

Kocası Mesut tarafından dövülen, şiddete uğrayan Emine ile mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen avukat Ayten'in ortak geçmişi olduklarını öğrenmelerini konu edinen filmin müziklerini Zeynep Alasya hazırladı.

Etiketler : Serçenin Gözyaşı FİLM VİZYON
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Barbie stili

Barbie stili
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX