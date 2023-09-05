Kadına şiddeti konu alan "Serçenin Gözyaşı" filmi 20 Ekim'de vizyona girecek
Kaynak: AA
Yapımını Reborn TV ve Çağla Başak Çobanoğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Aysun Akyüz Mehdiabbas'ın yer aldığı, kadına şiddeti konu alan "Serçenin Gözyaşı", 20 Ekim'de vizyona girecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, hikayesini gazeteci Ali Eyüboğlu, senaryosunu Şengül Boybaş'ın kaleme aldığı filmde, Uğur Güneş, Ezgi Şenler, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu rol aldı.
Kocası Mesut tarafından dövülen, şiddete uğrayan Emine ile mağdur kadınların davalarıyla ilgilenen avukat Ayten'in ortak geçmişi olduklarını öğrenmelerini konu edinen filmin müziklerini Zeynep Alasya hazırladı.
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