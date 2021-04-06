İzmir aşığı Moreno için portreli anma

Çocukluk ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ünlü piyanist, gitarist ve sinema oyuncusu Dario Moreno'nun portresi, doğumunun 100'üncü yılında evinin bulunduğu yerin karşısına resmedildi. Sanatçı Aksel Mengü, Konak ilçesinde Tarihi Asansör'ün de yer aldığı Dario Moreno Sokağı'ndaki portreyi 8 günde tamamladığını ifade etti.

