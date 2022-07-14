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14 Temmuz 2022 Perşembe 11:29:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 11:29:00

IV. Murat İstanbul Seferine çıkıyor

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Halk tarafından en beğenilen Türk Operası olma özelliğini taşıyan, Besteci Okan Demiriş'in IV. Murat Operası, 23 Temmuz'da Haliç Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesinde İstanbul Seyircisi ile Buluşuyor ...

Dünyadaki ilk kez denize karşı düzenlenen Opera Festivali olma özelliğini taşıyan 13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde Antalya DOB'nin dev kadrosu; tarihin en görkemli seferlerinden birini gerçekleştiren Sultan IV. Murat'ın hayatını ele alan IV. Murat Operası'nı sergileyecek.

2010 yılında kaybettiğimiz Türk Operasının büyük ustası besteci ve orkestra şefi Okan Demiriş'in "IV. Murat" adlı Operası; Osmanlı tarihinin fetihler dönemini, sarayın gizemli yaşamını ve henüz on bir yaşındayken Osmanlı Padişahı olan IV. Murat'ın yaşam öyküsünü konu alıyor.

Etiketler : Opera Festivali IV. Murat Osmanlı tarihi
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