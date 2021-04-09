İstanbul Film Festivali başladı

Hal böyle olunca, Kovid-19'la mücadele kapsamında, sanat kurumları 'yeni normale' ayak uydurmanın ilk adımlarını atıyor.

Yüz yüze olmanın tadını vermese de pek çok etkinlik dijital ortama taşındı.

Tiyatrolar, sinemalar, festivaller, hatta sergiler ditijalde...

Nisan demek baharın müjdecisi olduğu kadar İstanbullular için sinemanın da mevsimi demek.

İki yıl öncesine kadar her nisanda İstiklal Caddesi İstanbul Film Festivali afişleriyle dolup taşarken, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sessiz sedasız başladı festival.

40. yaşına basan festival, çevrimiçi gösterimlerle 1 Nisan'dan bu yana filmonline.iksv.org'da seyirciyle buluşuyor.

Normal zamanlarda iki haftalık bir programla seyirciyi karşılayan festival, salgın döneminde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da nisan, mayıs ve haziran aylarına yayılıyor.

Festivalin değişmeyen geleneği 1 Nisan'da başlıyor olması.

Çevrimiçi gösterimlerin tek iyi yanı ise filmlere Türkiye'nin her yerinden erişilebiliyor olması...

Festivalde nisan ve mayıs ayları boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günü yeni filmler gösterime girecek.

Festivalin Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması 20-29 Mayıs'ta çevrimiçinde ve pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleştirilecek.

Festivalin Uluslararası Yarışma ile Galalar bölümlerindeki filmler, haziran ayında açık hava mekânlarda, sinema salonlarında ve çevrimiçinde festival takipçileri ile buluşacak.

Uluslararası Yarışma gösterimleri 18-29 Haziran'da yapılacak.

HITCHCOCK'A ÖZEL BÖLÜM

40. İstanbul Film Festivali'nin özel retrospektif bölümü bu yıl Alfred Hitchcock'a ayrıldı. Alfred Hitchcock'un geçen yıl koronavirüsü salgını nedeniyle gösterimi yapılamayan 15 renkli filmi haziran ayında yenilenmiş kopyalarından sinema salonlarında gösterilecek.

Sinema severlere duyurulur.

KİMSE GERİDE KALMASIN

Geçen hafta değinmiştik; içinde bulunduğumuz günlerde çevrimiçi gerçekleşen bir başka önemli sinema etkinliği daha var.

5 Nisan'da başlayan ve 11 Nisan'a kadar sürecek olan 'Kimseyi Geride Bırakma Film Günleri' mülteci ve göçmenlerin yaşadıklarına odaklanan belgesellerin gösterildiği bir etkinlik...

Toplam yedi filmin gösterildiği film günleri festivalscope.com platformunda gerçekleşiyor.

Sağlık Bakanlığımız ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin finansal desteği ile ilk kez düzenlenen etkinlikte yer alan filmler ve söyleşilere erişim ücretsiz...

BEDİR ACAR