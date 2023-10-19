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19 Ekim 2023 Perşembe 11:43:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 11:43:00

İsrail'in hastane saldırısı nedeniyle çeşitli kültür sanat etkinlikleri iptal edildi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanları nedeniyle pek çok kültür sanat etkinliği iptal edildi veya ertelendi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan saldırı, sanat dünyasını da etkiledi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Beyoğlu Artizan Sanat'ta gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Sokak Fotoğrafçılığı Festivali 2023 Sergisi açılışı iptal oldu.

Eyüpsultan Belediyesince düzenlenen "Bilenlere Bilenlere Selam Olsun" sergisinin Galeri Eyüpsultan'daki açılışı iptal edilirken, belediyeden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin 17 Ekim akşamı 500 masum Filistinliyi katlettiği Gazze El-Ehli Baptist Hastanesi Katliamı nedeniyle, gerçekleştirmeyi planladığımız 'Galeri Eyüpsultan' açılış programımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Açılış tarihi hakkında ilerleyen günlerde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezinde 21 Ekim'de yapılması planlanan "Anadolu'nun Renkleri Konser-Gösteri" etkinliği de Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildi.

İBB etkinlikleri ertelendi

Üsküdar Belediyesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da "3 Alp" konserinin ertelendiği belirtildi.

Cumartesi günü başlayan 2. Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali kapsamında düzenlenecek konserler de "Filistin'den gelen acı haberler" nedeniyle ertelendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yöre dernekleri stantlarının Esenyurt Cumhuriyet Meydanında bulunmaya devam edeceği kaydedilerek, "Yapılan bu baskıya, zulme ve işkenceye karşı sesimizi hep birlikte yükselteceğiz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB-Kültür ve Kültür A.Ş. imzalı açıklamada ise "Gazze'de birçok sivilin ölümüne sebep olan insanlık dışı saldırılar nedeniyle 18-19-20 Ekim tarihlerinde İBB Kültür mekanlarımızda düzenleyeceğimiz konserlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : kültür etkinlikleri iptal İsrail bombardımanları
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