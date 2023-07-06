İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek
Kaynak: AA
İsrail Filarmoni Orkestrası, 26 Ekim'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sahne alacak.
Şef Lhav Shani yönetiminde sahne alacak topluluk, "Good Music in Town" etkinlikleri kapsamında Bwo Entertainment organizasyonuyla konser verecek.
Orkestra, geleneksel klasik müzik eserlerinin yanı sıra farklı tarzlarda seslendirdikleri eserlere de repertuvarlarında yer veriyor.
Bronislaw Huberman ve Arturo Toscanini tarafından 87 yıl önce kurulan orkestra, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika başta olmak üzere uluslararası turnelerde müzikseverlerle buluştu.
- "Kaptan Pengu ve Arkadaşları 3: Buz Mandası Efsanesi" filminin galası yapıldı Maceraya yeni karakterler dahil oluyor
- Yılın ilk yarısında 182 milyon 895 bin 180 kitap bandrolü satışı gerçekleşti
- İsrail Filarmoni Orkestrası İstanbul'da konser verecek
- "6. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali" 7 Temmuz'da başlayacak
- Kültepe'ye yapılan 14 evli "Asurlu Tüccarlar Mahallesi"nde sona yaklaşıldı
- Aizanoi Antik Kenti'nde yeni sezon kazıları başladı