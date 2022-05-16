İş insanı Sevgi Ataman: Ramazan bayramı sonrası yardımlara devam edeceğiz

İş insanı Sevgi Ataman ve Sanata Engel Yok vakfı ile yeni yapacakları projeleri hakkında şunları iletti; "Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma ayıdır, bildiğiniz üzere. Bizlerde bu ayda gerçekten ihtiyacı olan kişilere bazı gıda yardımları yaparak, onların aile huzuruna ve iftar sofralarına ufak bir yardım sağlamaya çalıştık. Bu konuda da Sanata Engel Yok vakfımızla beraber yardımlarımızı ulaştırdık. Bu yıl 2000 aileye kumanya dağıtarak, elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Derneğimiz adına ve kendim adına insanlara dokunabilmek için elimizden geleni her daim sonuna kadar, hiç durmadan yapmaya çalışacağız. Ramazan sonrası da bir aş evi kurmayı planlıyoruz, günde iki öğün hizmet verip, binlerce kişiye yardımcı olabilmek adına ve İzmir'de çocuklarımızın daha iyi şartlarda okuması için, toplum bilincimize katkılarımızı arttırmak adına, derslikler yapmaya başlıyoruz. Ayrıca, bir çok sanat, cemiyet ve siyaset dünyasınında önde gelen isimleri bizlere yardımcı olması inanılmaz mutluluk verici bir duygu diyebiliriz. Son zamanlarda İlber Ortaylı hocamızla da bu konu hakkında her yardımımız ve yatırımımızda bizimle olması ayrı bir gurur kaynağı diyebiliriz."

