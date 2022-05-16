VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor
CHP'nin Atatürk Havalimanı çelişkisi: Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler gerçekleri ortaya çıkardı
Boeing Starliner uzay aracında sorunlar devam ediyor
Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Bir terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
AB ülkeleri petrol yaptırımında anlaşamadı
Duvarı delinen kuyumcudan 20 saniyede 900 bin liralık altın çalındı
Biden, Somali'ye yeniden yüzlerce asker konuşlandırılması için karar imzaladı
Türkiye'de 1254 kişinin testi pozitif çıktı!
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma
Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
Başkan Erdoğan: Yaptırım uygulayanların NATO'ya girmesine evet demeyiz
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Buse Naz Çakıroğlu bronz madalyayı garantiledi
İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanları Türkiye'ye gelecek
İsveç'ten NATO üyeliği adımı: Resmi başvuru yapacaklar
Putin: NATO'nun genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek
Ankara Valiliği saat verdi: Kuvvetli yağışa dikkat
İş insanı Sevgi Ataman: Ramazan bayramı sonrası yardımlara devam edeceğiz
Lema Clinic Kurucusu Dt. Polen Akkılıç; “Yeni Trend Gülüş Tasarım”
Bakan Yanık: Başka dünyalara açılan kapılarımız olan kütüphanelerimizin erişilebilir olmasını çok ön...
Bakü'de TEKNOFEST için son hazırlıklar yapılıyor
Türkiye'den sonra onlar da Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıktılar
Bakan Kirişci: Türkiye orman yangınlarını gözetlemede İHA kullanan ilk ülkedir
16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:29:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:29:00

İş insanı Sevgi Ataman: Ramazan bayramı sonrası yardımlara devam edeceğiz

ABONE OL

İş insanı Sevgi Ataman ve Sanata Engel Yok vakfı ile yeni yapacakları projeleri hakkında bilgi verdi.

İş insanı Sevgi Ataman ve Sanata Engel Yok vakfı ile yeni yapacakları projeleri hakkında şunları iletti; "Ramazan ayı paylaşma ve yardımlaşma ayıdır, bildiğiniz üzere. Bizlerde bu ayda gerçekten ihtiyacı olan kişilere bazı gıda yardımları yaparak, onların aile huzuruna ve iftar sofralarına ufak bir yardım sağlamaya çalıştık. Bu konuda da Sanata Engel Yok vakfımızla beraber yardımlarımızı ulaştırdık. Bu yıl 2000 aileye kumanya dağıtarak, elimizden gelenleri yapmaya çalıştık. Derneğimiz adına ve kendim adına insanlara dokunabilmek için elimizden geleni her daim sonuna kadar, hiç durmadan yapmaya çalışacağız. Ramazan sonrası da bir aş evi kurmayı planlıyoruz, günde iki öğün hizmet verip, binlerce kişiye yardımcı olabilmek adına ve İzmir'de çocuklarımızın daha iyi şartlarda okuması için, toplum bilincimize katkılarımızı arttırmak adına, derslikler yapmaya başlıyoruz. Ayrıca, bir çok sanat, cemiyet ve siyaset dünyasınında önde gelen isimleri bizlere yardımcı olması inanılmaz mutluluk verici bir duygu diyebiliriz. Son zamanlarda İlber Ortaylı hocamızla da bu konu hakkında her yardımımız ve yatırımımızda bizimle olması ayrı bir gurur kaynağı diyebiliriz."

Etiketler : sevgi ataman ilber ortaylı proje sanata engel yok vakfı
İkinci projeye imza attı

İkinci projeye imza attı
PERİŞAN MUTLULUK

PERİŞAN MUTLULUK
Limon adam Ferdi

Limon adam Ferdi
Gelin-görümce birbirini sildi

Gelin-görümce birbirini sildi
Rapçiler bir arada

Rapçiler bir arada
Stand-up yaparken tanışmışlar

Stand-up yaparken tanışmışlar
GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU

GÜZELLİK SIRRI: SEBZE VE BOL SU
Ben onun şarkılarını severim

Ben onun şarkılarını severim
'Müjdemi İsterim' sette

'Müjdemi İsterim' sette

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX