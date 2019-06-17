17 Haziran 2019 16:55 | Pazartesi
İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı
Sanatçı İpek Öztürk Savaş'ın "Çelişkiler" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.
Kadın figürlerinin ön planda olduğu "Çelişkiler" isimli sergi, Acıbadem Taksim Hastanesinde açıldı.
Sanatçı İpek Öztürk Savaş, 5. kişisel sergisinde tuval üzerine akrilik ve karışık teknikte yapılmış eserleri izleyicilerin beğenisine sunuyor.
Sergide 30 yapıtı bulunan sanatçı, farklı renk tercihleri ve soyut dokunuşlarıyla dikkati çekiyor.
"Çelişkiler" sergisi 30 Haziran'a kadar izlenebilecek.
(AA)
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