İkiztepe Höyüğü kazılarında yeni bulgulara ulaşıldı

Dünya toplumlarının tarihine dair izlerin sürüldüğü kazı çalışmaları; binlerce yıl öncesinin ekonomik ve toplumsal yaşamına dair çarpıcı buluntuların keşfedilmesinde önemli rol oynuyor. Bir kültür mozaiği olan Anadolu'da saklı kalan sayısız kalıntı, usta eller tarafından gün yüzüne çıkarılmayı beklerken, bu keşif yolculuğunun tamamlanmasında özel sektör temsilcileri de üzerine düşen desteği veriyor. Arkeolojik kazılar her ne kadar kamu kaynaklarıyla yürütülse de özel şirketlerin desteği, iğneyle kuyu kazılan bu sürece önemli bir dayanak oluyor. Son yıllarda ekonomiye önemli katkı sağlayan şirketler, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda da önemli başarılara imza atıyor.

2023 SEZONUNDA 179 ESER ÇIKARILDI

Anadolu'nun en eski kazılarından biri, Karadeniz'in ise bugüne kadar yapılmış en kapsamlı arkeolojik kazısı olan İkiztepe Höyüğü kazılarına sponsor olan Eti Bakır, saklı kalan tarihin gün yüzüne çıkarılmasına destek oluyor. İlk yerleşim izlerinin MÖ 4500 yıllarına uzandığı İkiztepe'de yürütülen çalışmalara dair bilgi veren Kazı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Beyazıt, "Herhangi bir bölgenin, turizm ekonomisi bakımından gelişebilmesi için bölgenin tarihi, kültürel, etnografik analizini sağlayan ve buna yönelik tüm kalıntıları ortaya çıkaran kazı bilimi, gelişmiş bir ülkenin önde gelen sorumlulukları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Eti Bakır'ın, zengin tarihimizi ve kültürel geçmişimizi dünya ülkelerine tanıtmak, onları bu zenginliğe dahil etmek adına bu sorumluluğu bizlerle paylaşması mutluluk verici. İkiztepe'de bugüne kadar binlerce eser açığa çıkarıldı. Bu yıl ise Erken Tunç Çağı'na yönelik çok önemli bulgulara ulaştık. 2023 kazılarında ortaya çıkardığımız fırın ve benzeri mimari yapı kalıntıları, bakır mızrak uçları, küpeler, pişmiş toprak kaseler, mezarlar ve çok sayıda önemli buluntuların yer aldığı 179 eseri, Samsun Arkeoloji Müzesi'ne teslim ettik" dedi.

BİLİM VE TARİHİN MERKEZİ İKİZTEPE

İkiztepe'de devam eden çalışmalar, bölgenin kültürel öneminin yanı sıra İkiztepelilerin bilimsel gelişimi konusunda da önemli bilgiler veriyor. Dört tepeden oluşan İkiztepe Höyüğü kazılarında açığa çıkarılan bazı iskeletlerde görülen ve kafatası ameliyatı olarak bilinen "trepanasyon" denilen ameliyat izleri, İkiztepe'nin MÖ 3'üncü binyılda tıp alanında büyük ölçüde gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bölgedeki işçiliğe dikkat çeken Aslıhan Beyazıt, "Hitit öncesi ilk Tunç Çağı ve Geç Kalkolitik dönemin izlerini aradığımız bu bölgede ortaya çıkan bulgular, buranın önemli bir maden işçiliği, tekstil ve dokumacılık merkezi olduğunu da gözler önüne seriyor. Karadeniz'in geçmiş toplumsal hayatına ve zengin tarihine dair ipuçları veren sayısız eser, Samsun Arkeoloji ve Bafra Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor" diyerek, müzenin 29 Ekim'den itibaren ziyaret edilebileceği bilgisini veriyor.

ETİ BAKIR DÜNYA MİRASINA SAHİP ÇIKIYOR

Türkiye'nin arkeolojik kazı tarihinin en köklü kazılarından olan Harput Kalesi kazılarına da sponsorluk desteği veren Eti Bakır, kültür varlığımıza ülkenin dört bir yanında katkı sunuyor. Samsun gibi Elazığ'ın derin tarihine de ışık tutan şirket, UNESCO Kültür Mirası Geçici listesine giren kaleyi, kültür turizmine kazandırmayı amaçlıyor. Döneminin garnizonu olan ve tarihi M.Ö. 20'nci yüzyıla kadar dayanan Harput Kalesi, bölgesel önemiyle birlikte, bilinenlerin ötesinde çok sayıda kültürel varlığı barındıran toplumsal bir yapı olma özelliği taşıyor. Bölgede yaşamın başladığı nokta olarak bilinen kalede devam eden iç kale kazıları ve özgün mimarisine uygun olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği alan, sarnıçları, gizli geçitleri, zindanları, surları, inanç merkeziyle henüz ortaya çıkmamış birçok gizemi içinde barındırıyor.