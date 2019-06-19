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19 Haziran 2019 17:33 | Çarşamba

'İki kültür dört renk' karma resim sergisi yarın açılıyor!

Damsco Group’un ev sahipliğinde iki ülkenin sanatçılarını buluşturan İki Kültür Dört Renk Karma Resim Sergisi; 20 Haziran Perşembe Saat: 18.00'de açılıyor. Sergi 20 22 Haziran tarihleri arasında Ayvansaray Plato Sanat İstanbul’da sanatseverleri ağırlayacak.

Suriyeli sanatçılar Abdullatif Aljeemo, Khayyam Zedan ile Türk sanatçılar Kadir Ablak ve Huri Kiriş’in eserlerinin yer alacağı karma sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü ise Türkiye Meme Vakfı’na bağışlanacak.

 Serginin küratörlüğünü üstlenen Mehmet Lütfi Şen: “İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırladığını belirtiyor.

Soyut eserleri ile bilinen Suriyeli ressam  Khayyam Zedan, bulunduğu coğrafyadaki zorlu yaşam koşulları, kaos ve acıyı resmederken, geleceğe dair umut ışığını da tuvallere yansıtıyor…

Abdullatif Aljeemo ise; eserlerinde dünyanın neresinde olursa olsun her kim kaygı, endişe ve yaşama güçlüğü çekerse, bu, tüm dünyanın endişesi olmalıdır diyor. Duyguların ortak olmasına dikkat çeken sanatçı, eserlerinde coğrafi sınırları ortadan kaldırarak insana ve insani duygulara odaklanıyor.

Sosyal gerçekçiliği çağdaş bir bakış açısı ile yorumlayan Kadir Ablak, kentlerin anatomisini tuvallere yansıtırken, kalabalıklar içerisinde yalnızlaşan insana dikkat çekiyor... İnsanın yaşam alanı üzerinden insani duyguları vurgulayan  sanatçı, kent kültüründe  bireyselleşen hayatları ve yok olmaya başlayan insani duygulara fırçasıyla hayat veriyor.

Serginin oluşum aşamasında büyük katkılar sağlayan ve serginin ev sahipliğini üstlenen Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Mohannad Almasre ise; Sanat hayatımızda her zaman önemli bir unsur olmuştur ve her zaman inançlarımızda ve fikirlerimizde iyimserlik ve ilerleme sağlamıştır. İnsan; başlangıcından bu yana, güzellikleri ve süslemeleri üretmeye koyuldu ve yenilik yarattı. Böylece sanat duyumsal ve ruhsal farkındalığın gelişmesinde önemli bir rol üstlendi. Bunca hüznün ve insan değerlerdeki yıkımın ardından sanatın bize verdiği umuda ve iyimserlik ruhuna tutunmaktan başka bir çaremiz yok. İnsanlığı bilahare sığınılacak bir anne kucağı misali olduğunu inancımızla, bu projeye destek vermeye kara verdik. İstanbul’da Türk ve Suriyeli sanatçıları bir araya getiren, eserleriyle medeniyetimizi renklendiren ve insanlığımıza kol kanat geren bu sergiyi gönülden destekledik. Her zaman, herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak ve bağlamda katkısı olan sanatçıların ve bu gibi projelerin başarılı olabilmesi için katkıda bulunmaya gayret göstereceklerini ifade ediyor.

SANATTA BULUŞMA

Kültürel varoluş bir yaşanmışlığın, bir sürecin geldiği yerdir. Hiçbir sanat eseri yoktur ki kendi coğrafyasının birikimleri, kendi medeniyet havzası ve komşu medeniyetler hesap dışı bırakılarak var olsun. Dolayısıyla kültürel varlıklar, tarih boyunca ortaya çıktıkları kültürel havzanın yanı sıra, parçası oldukları toplumsal yapının ve etkileşim halinde oldukları birbirinden farklı medeniyetlerin bir bileşkesi olma özelliğini taşımaktadır. Globalleşen dünyamızda sanatçı kendi muhitini iyi tanımalı, kendi olmalı ve yarattığı eserle bütün dünyada etkin olmanın hesaplarını yapmalıdır. Tam bu nedenle uluslararası sanat buluşmaları sanatçılar için önemli imkanlar sunar. Sanat üzerinden kurulan köprüler dünyanın daha yaşanılası bir yer olmasına zemin sağlar. 

İki Kültür Dört Renk sergisi bir uluslararası sanat buluşması olarak çok değerlidir. İki farklı ülkeden dört farklı sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, geçmişe ve bugüne dair imgelerin sanatçılar eliyle hem poetik hem de politik bir izlekten bakılmasına, bununla birlikte mekân, şehir, hafıza, doğa ve hız gibi bireyi çevreleyen unsurların farklı yorumlamalarla izlenmesine imkân hazırlamaktadır.

Bu sergi projesi Damsco Group tarafından sanata, bölgesel ve global barışa, toplum yararına çalışan sosyal yapılara katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Türk ve Suriyeli 4 sanatçı ile İstanbul’da başlayan etkinlik zaman ve süreç içerisinde farklı şehir ve farklı ülkelerde daha çok sanatçı ile birlikte genişleyerek sürmesi amaçlanmaktadır. İki Kültür Dört Renk sergisi vesilesiyle birlikte çalıştığımız ressam arkadaşlarım; Abd Allahif Aljeemo, Huri Kiriş, Kadir Ablak ve Khayyam Zedan’a, Proje koordinatörü dostum Meali Nizameldin’e ve Damsco Group Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mohannad Almasre’ye gönülden teşekkür ediyorum.



“İKİ KÜLTÜR DÖRT RENK” KARMA RESİM SERGİSİ

Abd Allahif Aljeemo, Huri Kiriş, Kadir Ablak, Khayyam Zedan

Açışlış: 20 Haziran Perşembe Saat: 18.00

Sergi Süresi: 20 - 22 Haziran 2019

Küratör: Mehmet Lütfi Şen

Proje: Damsco Group

Yer: Plato Sanat İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ayvansaray Caddesi No: 45 Balat  İstanbul

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