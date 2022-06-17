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17 Haziran 2022 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 14:30:00

Hikmetli öğütler kitabı

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İslam bilgeliğinin eşsiz eserlerinden biri olan Bostan ve Gülistan, Cemal Aydın tercümesiyle raflarındaki yerini aldı.

Evrensel Bilgeliğin Kitabı alt başlığıyla yayınlanan kitap, Sadi-i Şirazi'nin ülkemizde en bilinen eserlerinden biri; zira bugüne kadar pek çok yayınevi tarafından dilimize çevirildi.

Peki ama bunca tercümesi varken yeni bir çeviriye neden ihtiyaç duyuldu?

Türkçe hassasiyeti ve dile hakimiyetiyle bilinen, aynı zamanda, ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy'nin hemen tüm eserlerini dilimize kazandıran Cemal Aydın, Bostan ve Gülistan için 'Geçmiş çevirilerdeki özensizliği ortadan kaldırabilmek için bu tercümeyi yaptım' diyor.

Aydın'ın hakkı var.

90'larda kitaplığıma giren bu hikmetli öğütler kitabı, dünyanın önde gelen şaheserlerinden olmasına rağmen, maalesef İslami klasik eserlerin tercümesinde gereken özen gösterilmiyor, temiz bir Türkçe ile okura sunulamıyor.

Sufi Kitap'tan çıkan Bostan ve Gülistan'ın tercümesinde Farsça orijinallerinin yanında Fransız şarkiyatçıların çevirilerinden yararlanan Aydın'a göre, yetersiz tercümelerden dolayı, dünyaca bilinip zevkle okunan, defalarca yabancı dillere tercüme edilen İslâm klasikleri bizde hak ettiği ilgiyi ve rağbeti görmüyor.

Victor Hugo'dan Lamartine'e, Goethe'ye kadar pek çok Batılı aydına rehber olan Bostan ve Gülistan, dünyanın önde gelen şaheserlerinden biri olarak, verdiği öğütler, anlattığı hikayeler, olaylar ve kıssalar aracılığıyla okuruna hayatta huzurlu ve mutlu olabilmenin yollarını öğretir.

Avrupa dillerine ilk tercüme edilen kitaplardan biri olan Bostan ve Gülistan, aynı zamanda, edebî niteliği oldukça yüksek, şiir gibi bir kitaptır.

Gençliğimizin, insanımızın güzel konuşması ve güzel yazması için edebî eserler son derece mühimdir. Dolayısıyla, bu eserlerin edebî zevki kamçılayacak şekilde güzel bir dille aktarılması hususu da önemlidir.

Cemal Aydın bu sorumluluğun bilincinde bir münevver alarak, özenli bir tercüme sunuyor biz okurlara.

Sadî-i Şîrâzî'nin ibret için anlattığı hikâyeler ve öğüt bölümleri, Bostan ve Gülistan tercümelerinin pek çoğunda 'Hikâye' ara başlığıyla verilir. Bu da okuyucunun merakını uyandırmaz.

Cemal Aydın ise okur merakını ve ilgisini çekecek biçimde anlatılan her hikâyeye uygun bir ara başlık vermiş.

Yazıldığı günden beri İslâm ve Batı coğrafyasında her zaman okuna gelen Bostan ve Gülistan, Osmanlı medreselerinde de ahlâk kitabı olarak 1928 yılına kadar hep okundu ve okutuldu.

Padişahların huzurunda yapılan Huzur Derslerinde de bu kitaplardan bazı metinler hep gündeme getirildi.

Çünkü Bostan ve Gülistan'da sadece geniş halk kesimlerine değil, yöneticilere ayrılmış özel öğüt bölümleri de yer alıyor.

Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de çok satan (kopyala yapıştır) kişisel gelişim kitapları var.

Öte yandan internette, sosyal paylaşım sitelerinde özlü sözler, hikayeler adı altında gerekli gereksiz, kaynağı sahih olmayan tonla alıntı...

Sosyal medyanın zihinleri bulandırdığı, akla karanın birbirine karıştığı günümüzde, insanın özüne hitap eden kadim bilgelik pınarı olarak, Bostan ve Gülistan'ın mutlaka bir el kitabı, bir başucu kitabı olması gerektiğini düşünüyorum.

KALBİN HALLERİ

Bu arada, büyük İslam alimi İmam Gazzali'nin Kur'an, Sünnet ve sahabenin örnek hayatlarından derleyerek istifadeye sunduğu 10 asırlık ölümsüz eseri İhyau Ulumiddin'den iktibas edilen Kalbin Halleri, Abdullah Yasir İslamoğlu çevirisiyle yine Sufi Kitap'tan çıkan eserler arasında...

İyi okumalar...

BEDİR ACAR

Etiketler : cemal aydın bostan ve gülistan bedir acar
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