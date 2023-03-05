Hayallere sanatsal dokunuş

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, Art Dubai'nin 16. Edisyonu'nda yeni projesi 'Glacier Dreams'i sanatseverlerin beğenisine sundu. Anadol, 6 Şubat'tan sonra yaşanan dönemin kendisi için de zor bir süreç olduğunu belirtti. Eşiyle birlikte yaklaşık 7.5 milyon lira kendi bütçesinden bağış yaptığını aktaran Anadol, "Hayali olan öğrencilere yardım etmek gibi bir hayalim vardı. Bu gerçek oluyor. Deprem bölgesinden hayalleri olan tasarımcı, sanatçı 100 öğrenciye Girişimcilik Vakfı aracılığıyla hayallerini gerçekleştirme imkanı sunacağız" ifadelerini kullandı.

