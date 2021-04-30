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30 Nisan 2021 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 14:00:00

Güzel filmler göreceğiz

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Küresel salgından en çok yara alan sektörlerden biri oldu sinema.

Salonlar neredeyse bir yıldır kapalı.

Sinema setleri sessiz.

Ancak sinemacılar yeni projeler hazırlıyor, Kültür ve Turizm Bakanlığı da sektöre olan desteğini sürdürüyor.

Yeni destek programına göre 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı.

Bu, yıl içinde, Bakanlığın açıkladığı üçüncü paketti.

Daha önce de farklı kategorilerde iki kez destek paketleri açıklanmıştı.

Destekleme kurulunun son toplantısında, 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira, 1 'Çekim Sonrası' projesine 500 bin lira ve 2 'Ortak Yapım' projesine 700 bin lira maddi katkı sağlandı.

USTA YÖNETMENLERE DESTEK

Ulusal ve uluslar arası platformlarda adından söz ettiren yönetmenlerden biri olan Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Fikret' isimli yeni projesi ve Kalandar Soğuğu adlı filmiyle dikkatleri üzerine çeken yönetmen Mustafa Kara'nın 'Mevsimlerin Ardından' isimli yeni projesi, desteklerden aslan payını alan iki film oldu. Bu iki filme 1 milyon 800'er bin liralık destek sağlandı.

Yine son dönem sinemamızın yükselen isimlerinden Tolga Karaçelik'in 'Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikayesi', Tarık Aktaş'ın 'Geceden Fecre Kadar', Ferit Karahan'ın 'Meteor Kanunları', Seyid Çolak'ın 'Obruk' ile usta yönetmen Osman Sınav'ın Türk edebiyatının önemli ismi Mustafa Kutlu'nun aynı isimli eserinden uyarlanan 'Rüzgârlı Pazar' da desteklenen projeler arasında...

Destek bulan isimlerin filmografilerine bakıldığında, önümüzdeki dönemde güzel filmler göreceğimize dair umutlarımız artıyor.

MİLLÎ MÜCADELE FİLMLERİ DE LİSTEDE

Destek bulan diğer filmler arasında 'Kara Fatma' lakaplı millî mücadelenin kadın kahramanı Fatma Seher'in savaş yıllarında gösterdiği kahramanlıkları anlatan 'Mahi- Üsteğmen Kara Fatma' adlı film projesi de var.

Yakın tarihimizi konu alan ve İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan 'Ya İstiklal Ya Ölüm' ile İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu 'Akif' filmi de Bakanlığın desteklediği eserler arasında yer aldı...

'Belgesel Film Yapım Desteği' başvuruları ise mayısta gerçekleştirilecek olan 2021 yılının dördüncü destekleme kurulunda değerlendirilecek.

KÜRESEL ISINMAYA DİKKAT!

Küresel iklim krizinin neden ve sonuçlarını vurgulayan bir karikatür sergisi çevirim içi olarak, yani internet ortamında sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sürdürülebilir Yaşam Derneği (SUYADER) ve Karikatür Atölyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Dayanışma Karikatür Sergisi'nde yurt içi ve dışından 218 çizim yer alıyor.

Sergideki karikatürler, izleyenleri, doğadaki diğer canlıların yaşam haklarına saygıyı göstermeye de davet ediyor.

Karikatür sergisi "https://miro.com/app/board/o9J_lRGD_4g=/" internet adresinden çevrim içi gezilebiliyor.

JÜLİDE ÖZÇELİK'TEN CAZ KONSERİ

İş Sanat, 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde, Jülide Özçelik konserini müzikseverlerle buluşturacak.

Kovid-19 salgını nedeniyle İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserin repertuvarında sevilen halk türküleri de yer alıyor.

Konser, bu akşam İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesinde erişime açılacak.

BEDİR ACAR

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı Semih Kaplanoğlu jülide özçelik 30 Nisan Dünya Caz Günü bedir acar
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