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13 Haziran 2019 12:33 | Perşembe

Güneydoğu bayram tatilini dolu dolu geçirdi

Kültürel mekanlarıyla tarihi bir yolculuk, eşsiz lezzetleriyle de ziyafet sunan Gaziantep ve Şanlıurfa hattını kapsayan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Kültürel değerleriyle tarihi bir yolculuğa çıkarırken eşsiz lezzetleriyle de ziyafet sunan Gaziantep ve Şanlıurfa hattını kapsayan Güneydoğu Anadolu'da, turizmde bayram bereketi yaşandı.

Son yıllarda turizmin parlayan yıldızları olarak gösterilen Şanlıurfa ve Gaziantep, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Birçok alanda birbiriyle rekabet edip gelişen Gaziantep ve Şanlıurfa, turizmde de adeta güç birliği oluşturuyor. Öyle ki 9 günlük tatil boyunca iki kentteki oteller çok öncesinden yapılan rezervasyonlarla yüzde 100 dolulukla hizmet verdi.

Birbirinden kıymetli kültürel değerlere sahip olup birbirinden zengin mutfak kültürüyle de ilgi gören iki şehir, bölgeye gelen ziyaretçilerin kesişme noktası olarak dikkati çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında gösterilen Zeugma Mozaik Müzesi'nden başlayan bölge turlarının Gaziantep ayağında, ziyaretçiler müzelerle tarihi bir yolculuğa çıkıyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde keyifli dakikalar geçiren konuklar, yuvalamadan kebap çeşitlerine, baklavadan onlarca çeşit yemeğe kadar mükemmel bir ziyafet çekiyor.

Ramazan Bayramı tatilinde binlerce turiste kapılarını aralayan Gaziantep'in turizm konusundaki en güçlü kozları arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, tek başına 22 binden fazla ziyaretçiyle buluştu.

"Tarihin sıfır noktasına yolculuk"

Gaziantep'teki turunu tamamlayan tatilcilerin bir diğer durağı ise Şanlıurfa oldu.

Kültür turizminin yanı sıra önemli inanç merkezlerinden biri olarak dikkati çeken ve "Göbeklitepe Yılı" sayesinde baharda turist akınına uğrayan kentte, Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen Göbeklitepe, konik kubbeli evleriyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Halfeti ilçesi gibi mekanlar, bayramda ziyaretçilerine farklı bir tatil imkanı sundu.

Şanlıurfa'da konaklamayı tercih eden ziyaretçiler, yöresel müziklerin çalındığı ünlü "sıra geceleri"ne katılıp, lahmacun, çiğ köfte ve şıllık tatlısı gibi yöresel lezzetlerin tadına bakıyor. Kentte bir projenin temel kazıları sırasında bulunan Roma dönemine ait sarayın tabanına işlenen "Savaşçı Amazon Kraliçeleri" mozaiklerinin yer aldığı Haleplibahçe Mozaik Müzesi'nin bulunduğu Şanlıurfa Müze Kompleksi ile Hazreti Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen mekan da ziyaretçilerine farklı bir atmosfer yaşattı.

"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen ve bayramda ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa'nın bu dönemde 400 bin civarında kişiyi ağırladığı öğrenildi. 

"Bu rakamları rekor olarak nitelendirebiliriz"

Şanlıurfa Müze Kompleksi Müdürü ve Göbeklitepe Kazı Alanı Başkanı Celal Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesinin ardından Şanlıurfa'da çok ciddi bir turizm hareketliliğinin yaşanmaya başladığını hatırlattı.

Bayram tatiliyle ziyaretçi yoğunluğunun daha da arttığına dikkati çeken Uludağ, şöyle devam etti:

"Bu anlamda Göbeklitepe ve Şanlıurfa Müzesi de çok sayıda kişiyi ağırladı. Çok yoğun bir dönem geçirdik. Tatil boyunca Şanlıurfa Müzesi ve Göbeklitepe'de toplam 45 bin ziyaretçi ağırladık. Geçen yıla göre kıyasladığımızda bu rakam oldukça fazla. Hatta bu rakamları rekor olarak nitelendirebiliriz. İnşallah bundan sonraki süreçte de ilgi artarak devam edecek. Biz herkesi 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'yı, Balıklıgöl'ü, Göbeklitepe'yi ve müzeyi görmeye davet ediyoruz. Normalde sıcak havadan dolayı ziyaretçi sayıları haziran, temmuz ve ağustosta düşük oluyordu ama bu yıl haziran ayında rekor sayılara ulaşıldı. Bundan sonrada bu sayının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü Göbeklitepe ve Şanlıurfa çok önemli. Önümüzdeki dönemlerde özellikle yabancı turistlerin ilgisinin daha çok artmasını bekliyoruz."

"İnşallah bu yoğunluğumuz devam eder"

Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da "Göbeklitepe Yılı" dolayısıyla sadece Şanlıurfa'ya değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına büyük bir talebin oluştuğunu anlatarak, bayram tatilinde de bu anlamda çok yoğun bir dönem geçirdiklerini ifade etti.

Bölgede otel, restoran ve rehberlerin tam dolulukla çalıştığına dikkati çeken Çoban, "Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olmak üzere tüm kentlerimiz bayramda adeta ziyaretçiye doydu. Turizmciler bu dönemde talebi karşılamakta zorlandı. Tabi bu durum oldukça sevindirici. İnşallah bu yoğunluğumuz devam eder." şeklinde konuştu.

Gaziantep'te otel işletmeciliği yapan Ercan Özpay ise bayram tatilinde kentteki hemen her otelin tam kapasiteyle hizmet verdiğini dile getirdi.

Bazı talepleri de geri çevirmek zorunda kaldıklarını aktaran Özpay, "Son yıllarda yoğun talep var. Bizim otellerimizde kalan kişiler, genelde Gaziantep'ten başta Şanlıurfa olmak üzere çeşitli illeri de geziyor. O yüzden bu dönemlerde bölgeye gelecek tatilcilerimizin önceden rezervasyon yaptırmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

(AA)

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