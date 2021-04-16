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16 Nisan 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 10:00:00

Güllerin Ovası ve kısa filmler

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Büyük şehirlerin kalabalığından, uğultusundan kaçıp kurtulmayı kim bilir ne çok insan içinden geçiriyordur.

Böylesi zamanlarda en çok da doğup büyüdüğü, çocukluk yıllarını geçirdiği 'memleket havası'nı özler insan.

Evet ama bunu yapamıyorsanız, en azından Mehmet Resul Kaçar'ın resimlerine bakmak bu özleminizi iyi gelebilir.

İstanbul Karaköy'deki Galeri 77, Mehmet Resul Kaçar'ın "Güllerin Ovası" isimli sergisine ev sahipliği yapıyor bugünlerde. Bu aynı zamanda sanatçının İstanbul'daki ilk kişisel sergisi...

1 Nisan'da açılan sergi 2 Mayıs'a kadar görülebilir.

İsmini Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Demo Köyü'ndeki Güllerin Ovası bölgesinden alan seçkide sanatçının resimleri dışında bir de video çalışması bulunuyor.

Sanatçı, "Güllerin Ovası" sergisinde, yaşadığı coğrafyanın kadim bilgeliğini anlama ve anlatma çabasına şahit olmamızı sağlıyor.

Sarı renklerin hakim olduğu, uçsuz bucaksız ovalar, bozkır ve dağlarda otlayan hayvanların olduğu resimlere bakmak bile insana huzur verirken, memleket özlemini de depreştirecek cinsten...

Şayet galeriye gitme imkanı yoksa, internet ortamında sergi kataloğunu görebilir ve üç boyutlu bir geziye de çıkabilirsiniz.

SULTANBEYLİ KISA FİLM YARIŞMASI

Türkiye'de son yıllarda çok sayıda kısa film yarışması düzenleniyor.

Kısa film yarışmaları, kıymetini bilene, uzun metraj sinemaya giden yolda önemli bir adım ve tecrübe alanı demek.

Yarışmalar ve ödülleri, özellikle genç sinemacılara test ve özgüven imkanı sağlıyor.

Kısa film yarışması düzenleyen adresler arasına son olarak Sultanbeyli Belediyesi de katıldı.

Bu yıl ilki gerçekleştirilecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda filmleri değerlendirecek jüri üyeleri de açıklandı.

Oyuncu Perihan Savaş'ın başkanlığını üstlendiği jüride yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Hakan Karsak yer alıyor.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki kısa filmlerin yer alacağı yarışmada dereceye giren eserleri çeşitli miktarlarda para ödülü bekliyor.

Yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2021...

Yarışması'nın başvuruları https://www.sultanbeylikisafilm.com/ adresinden yapılabilir.

BEDİR ACAR

Etiketler : kısa film yarışması güllerin ovası bedir acar
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