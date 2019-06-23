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23 Haziran 2019 17:52 | Pazar

Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt

Grup Yürüyüş, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Mısır İkindisinde Bir Adam" isimli esere klip hazırladı.

Muhammed Mursi anısına yazılan eser, "Şehidimiz Muhammed Mursi için naçizane ağıtımız 'Mısır İkindisinde Bir Adam' YouTube kanalımızda yayında. Rabbimiz rahmet eylesin. Onu Bedir'in, Uhud'un şehitlerine komşu eylesin." ifadeleriyle grubun sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Grubun solisti Mehmet Ali Aslan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'da yaşanan süreçte halkın topyekun darbeye karşı mücadele verdiğine işaret etti.

Mısır'da yaşananlarla Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Aslan, "Mursi'ye, hem bu hareketin lideri olarak hem de mahkemede darbecilere karşı eğilmeden, diz çökmeden, halkının ve hakikatin yanında durmasından ötürü değer veriyoruz." diye konuştu.

Aslan, Mursi'nin şehadetini öğrendikleri sırada bir etkinliğe katılmak üzere hazırlandıklarını ifade ederek, "Haberi geldiğinde doğrusu gerçekten çok sarsıldım yani beklemediğimiz bir şeydi. Rahatsızlıkları vardı. Onu gerçekten katletmeye çalıştılar ama yine bir şekilde şaşırdık ve konsere gözyaşlarıyla çıktık." dedi.

Muhammed Mursi'nin hikayesini insanların duyması gerektiğini kaydeden Aslan, gıyabında kılınan cenaze namazına katıldığını ve namazın ardından stüdyoya giderek çalışmalara başladıklarını aktardı.

"Kalbime bir çivi çakılmış gibi hissettim"

Söz yazarı ve şair Ali Emre ise toplumsal meselelere öteden beri duyarlı olduğuna dikkati çekti.

Daha önce de Mısır'da yaşanan zulmü dile getirdiğini vurgulayan Emre, Mursi için "Zindana Sığmayan Kartal" isimli bir şiir yazdığını da kaydetti.

"Ey hasırda namaz kılan önder! Zindana sığmayan hür kartal!

"Onlar adamdı" diyen çocuklar cennete atılan ilmek gördüler

Ne Esmalar biter ne Kutuplar! Şerefin bin kitabı da bizdedir!

Rüstem ile İskender masalcıları taşları eriten yürek gördüler

Kalbi zindana çarpa çarpa, aşkla yürüdün iki güzelden birine

Şerefini satanlar, boyun eğmeyen gerçek bir erkek gördüler!" mısralarına bu şiirde yer veren Emre, Mursi'nin vefat haberini aldığında sarsıldığını dile getirerek, "Adeta kalbime bir çivi çakılmış gibi hissettim. Gözyaşı döktüm, çok üzüldüm. Süreç içerisinde duygu yoğunluğuyla ne yapabilirim, neye tanıklıkta bulunabilirim diye bir şeyler karalamaya çalıştım. Bu şiir ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Demokrasi, hak ve özgürlüklerden dem vuran dünyanın yaşananlara sağır, dilsiz ve kör kaldığını aktaran Emre, Batı'yla yatıp kalkan, gözünü kulağını sadece o dünyaya çeviren fakat İslam coğrafyasındaki eziyetlere, zulümlere sessiz kalan, kulak vermeyen çevrelerin de olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Düzenbazların, zalimlerin öldürmeye çalıştığı Mısır ikindisindeki bu yiğit adamı, bile bile ölüme terk edilen, ilaçları verilmeyen bu kahraman insanı, dizeler, şiirler ve müzik eşliğinde yaşatmaya, gençlerimize ve çocuklarımıza tanıtmaya, diri tutmaya gayret ettik."

Yaylı tambur ve bas gitarda Uğur Varol, akustik ve klasik gitarda Serhan Yasdıman, bağlama ve curada ise Sedat Karaçay'ın yer aldığı klipteki eserin aranjesine İsmail Ergenler imza attı.

"Zorbaya diz çökmedi"

"Mısır İkindisinde Bir Adam" eserinin sözleri ise şöyle:

"Otur şöyle ağlama Nil'in yamacına

Bir adam tanıdım yavrum anlatayım sana

Karanlık hücrelerde zindanda sorgularda

Diz çökmedi zorbaya

Şimdi hüzünbaz kuşlar yaslı yıldızlar

Mısır ikindisinde ağıt yakıyorlar

Namertlerin şah olduğu soysuz bir dünyada

Kahraman adamlar da var.

Dünya sağır olsa da yavrum ahirette biz

Nil ülkesinden gelen o kahramanı bekleyeceğiz

'Sabrına şahidiz

Diz çökmeyen yiğit bir adamla

Aynı zamanda yaşadık' diyeceğiz."

(AA)

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