Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Christina Aguilera Antalya'da konser verdi

"Regnum Live in Concert" kapsamında sahne alan sanatçıya konserde yoğun ilgi gösterildi.

Ses ve görsel sunumlarıyla birlikte şarkılarını seslendiren Aguilera, "Stripped" ve "Dirrty" adlı hit parçalarıyla konserine başladı ve sanatçıya sahnede 8 dansçı ve 3 vokalist eşlik etti.

"Genie in a bottle", "What a girl wants" şarkılarını da söyleyen Christina Aguilera, sahnede "Uzun bir süreden bu yana kariyerimde beni destekleyen, takip eden sizlerle nihayet burada göz göze buluştuğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Aguilera, ayrıca "Unutmayın tek bir hayatımız var, bu gece her bir anını doyasıya yaşayacağız sonuçta yarın ne olacağını bilemeyiz." diyerek "Feel this moment" şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.

Konserde ayrıca Aguilera, "Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin, hayata sıkı sıkıya bağlanın, sizi ayakta tutan şey hayallerinizdir." ifadesini kullanarak "Say something" şarkısını vokalisti ile beraber seslendirdi.

"Sizi seviyorum." cümlesiyle kapanışı "Fighter" ve "Let there be love" parçalarıyla yapan Aguilera'ı konserde izlemeye gelenler arasında sanat dünyasından birçok isim de yer aldı.

Regnum Carya'da 21 Ağustos'ta da BRIT ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell konser verecek.