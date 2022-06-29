Girişimci ve Fotoğraf Sanatçısı Sam Yari Sergi Düzenliyor

Ukraynalı süper modellerle iş birliği içerisinde olduklarının altını çizen Sam Yari, çok özel fotoğraflar çekebilmek için profesyonel çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yari, projesi hakkında şu sözleri sarf etti: "Rusya-Ukrayna savaşında pek çok insan mağdur oldu. Düşüncenize evinizi ve işinizi hatta sevdiklerinizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu, çok büyük bir yıkım. Bir insanın bunu tek başına atlatması mümkün olmadığı için bu konuda yardımlaşma duygusunun ön planda olması gerekiyor. Birçok insan Ukraynalı vatandaşlara destekte bulundu. Biz de geliştirdiğimiz proje ile savaş mağdurlarına destekte bulunacak, onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız."



"Savaş Mağdurları ile İlgili Fotoğraf Çekeceğiz"

Almanya'da kurdukları ekip ile savaş mağdurları ile ilgili fotoğraf çekiminde bulunacaklarının altını çizen Sam Yari, çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti: "Fotoğraf çekiminde Ukraynalı süper modellerle de iş birliği içerisindeyiz. Birbirinden güzel ve etkileyici fotoğraflar çekerek bu fotoğrafları sergileyeceğiz. Buradaki temel amacımız, sergide elde ettiğimiz geliri savaş mağdurları için kullanmak."

"Sergiden Sonra Fotoğrafları NFT'ye Çevireceğiz"

Sergiden sonra fotoğrafları dijital ortama NFT üzerinden aktaracaklarını belirten Sam Yari, konu ile ilgili açıklamalarında bu konuya da vurgu yaptı: "Dijitalleşmenin bizlere sunmuş olduğu pek çok nimet bulunuyor. Bu nimetlerden yararlanarak savaş mağdurlarına yardım etmek istiyoruz. Sergideki fotoğrafları serginin bitmesiyle birlikte NFT'ye çevireceğiz. Böylelikle fotoğrafların çok daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlayacağız. Güçlü bir ekibimiz var, bu sayede etkili bir şekilde çalışmalarda bulunuyoruz. Daha fazlasını yapabilmek için de çalışmalarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz."