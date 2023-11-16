VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yanıltan "kasım indirimleri” reklamlarına 2,7 milyon lira ceza
Başkan Erdoğan'dan Almanya'da "Gazze" diplomasisi
“Germiciler” grubu olarak bilinin organize suç örgütü çökertildi
Berber ve garson da pazarlık masasında
Zeytin hasadı sona erdi
Biletler tükeniyor
16 Kasım 2023 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 08:30:00

Gerçek hayvan bedenleri sergisi İstanbul'da

ABONE OL

Dünyaca ünlü "Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi" ilk kez Türkiye'ye geliyor. Hupalupa Expo tarafından Metropol İstanbul Ataşehir'de ziyarete açılacak olan serginin danışmanlığını İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa üstleniyor.

Dünyanın en önemli deneyim sergilerini ülkemize getiren Hupalupa Expo, bu kez Alman Anatomist Gunther von Hagens'in plastinasyon tekniği ile çürümez hale getirdiği 100'den fazla hayvan bedeni ve vücut uzvunun yer aldığı sergiye ev sahipliği yapıyor. Aralık ayı itibarıyla ziyarete açılacak sergide filden zürafaya, keçiden yılan balığına, ahtapottan devekuşuna kadar 100'den fazla gerçek hayvan bedeninin kusursuz iç dünyasının, kaslarının, iskelet sisteminin ve damarlarının sanatsal bir anlayışla sunulacak.

Serginin küratörlüğünü ise Dr. Angelina Whalley yapıyor. Bilim ve sanat çevreleri tarafından "dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi" olarak tanımlanan ve Nat Geo Wild lisanslı içeriklerle zenginleştirilmiş proje, ziyaretçilerini adeta bir anatomi safarisine çıkarıyor. Teorik bilgileri pratiğe dökme fırsatı sunarak, hayvan iç organlarının karmaşıklığını ve farklı türlerin anatomilerini anlaşılır bir şekilde sunacak olan sergi; aynı zamanda doğal yaşam alanlarının korunmasına olan sorumluluğumuzu hatırlatırken, 7'den 70'e tüm ziyaretçileri, hayvan yaşamına daha fazla saygı göstermeye teşvik ediyor.

Etiketler : istanbul sergi hayvan bedenleri
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX