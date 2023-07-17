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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:50:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:50:00

Gazze'de Roma dönemine ait yeni bir kurşun lahit bulundu

Kaynak: AA

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Roma dönemine ait mezarların bulunduğu arkeolojik alandaki kazılarda yeni bir kurşun lahit bulundu.

Gazze'deki Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı Tarihi Eserler ve Kültürel Miras Genel Müdürü Cemal Ebu Rayde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde keşfedilen arkeolojik alandaki kazı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Deniz kıyısına birkaç metre uzaklıkta devam eden kazı çalışmalarında yeni bir lahit bulduklarını aktaran Ebu Rayde, "Lahit, Roma döneminde üst düzey şahsiyetlerden birine aittir." dedi.

Roma dönemine ait kurşun lahidin, üzerinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması için Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığına nakledileceğini belirten Ebu Rayde, nakil çalışmalarını uluslararası arkeologların yardımıyla yapacaklarını ifade etti.

Ebu Rayde, temmuz ayına kadar, söz konusu arkeolojik alandaki kazılarda 125 mezarın keşfedildiğini kaydetti.

Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, şubat ayında da kazı çalışmalarının sürdüğü arkeolojik alanda Roma dönemine ait bir lahit bulunduğunu duyurmuştu.

Etiketler : GAZZE TURİZM FİLİSTİN
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