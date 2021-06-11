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11 Haziran 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 10:30:00

'Gazoz' ile güldürecek

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Almanya'da drama eğitimi alan oyuncu Hamide Bozkurt, başrolünde yer alacağı 'Gazoz' filmi için kamera karşısına geçecek.

Almanya'da drama eğitimi alan oyuncu Hamide Bozkurt, başrolünde yer alacağı 'Gazoz' filmi için kamera karşısına geçecek. Projede, Bozkurt'a aynı zamanda yapımın genel koordinatörlüğünü üstlenen Ercan Örs eşlik edecek. Yapımcılığını Turgut Geleç, Semra Kayhan'ın üstlendiği komedi filminin senaryosunu ise Kasım Uçkan kaleme aldı.

Etiketler : Almanya Hamide Bozkurt Gazoz FİLM
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