'Gazoz' ile güldürecek

'Gazoz' ile güldürecek

Almanya'da drama eğitimi alan oyuncu Hamide Bozkurt, başrolünde yer alacağı 'Gazoz' filmi için kamera karşısına geçecek. Projede, Bozkurt'a aynı zamanda yapımın genel koordinatörlüğünü üstlenen Ercan Örs eşlik edecek. Yapımcılığını Turgut Geleç, Semra Kayhan'ın üstlendiği komedi filminin senaryosunu ise Kasım Uçkan kaleme aldı.

