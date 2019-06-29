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29 Haziran 2019 15:40 | Cumartesi

Frigya'daki 'seni seviyorum'lar temizlenecek

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki bölümünde 3 bin yıllık yerleşim yerleri, oyma kaya mezarları, kiliseler ve peri bacalarına bilinçsizce yazılan "seni seviyorum", "askere gidiyorum" gibi yazılar temizlenecek.

Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar'daki uzantılarının yer aldığı bölümlerinde, insanlar tarafından zamanla eski yerleşim yerlerine, oyma kaya mezarlarına, tarihi kiliselere ve peri bacalarına verilen görsel kirliliğin temizlenmesi için restorasyon ve konservasyon çalışması başlatılması kararlaştırıldı.

Vadinin önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'da, insanların bilinçsizce zaman içerisinde ucuz sprey ve boyalarla, tarihin görselliğini kirletmesi bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekiyor.

Frigya'da yapılan yatırımlar sayesinde bölgedeki turizm potansiyelinin artmasıyla birlikte tepkiler de dikkate alınarak Afyonkarahisar Valiliği tarafından, tarihi dokunun görsel kirliliğini temizlemek için harekete geçildi.

"Eserlerin özelliğini bozmadan temizlenmeli"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Frigya'nın farklı noktalarında insanların zaman içerisinde bilinçsizce, sözde sevgilerini ve muhabbetlerini aktarabilmek adına tarihi eserlerin üzerine yazılar yazdığını söyledi.

Tarihi eserler üzerindeki yazıların temizlenmesi noktasında iki yıldır çalışma yaptıklarını anlatan Tanır, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğünden uzmanlarımızla, Frigya'da 3 günlük bir inceleme yaptık. Tarihi eserlerimizde görsel kirliliği oluşturan bu yazıların ortadan kaldırılması için kimyasal malzemelerle işlemler yapılması gerekiyor. Her şeyden önce eserlerin özelliğini bozmadan temizlik işlemleri yapılmalı. Bu konuda uzmanlar incelemeleri sırasında raporlarını oluşturdu. Gerekli maliyet çalışmalarının ardından Frigya'da tarihi eserlerimizdeki bu görsel kirliliğin temizlenmesi için gerekli restorasyon ve konservasyon çalışmalarını kısa zamanda başlatacağız."

Tanır, tarihi eserlerdeki görsel kirlilik ve çirkin yazıların temizlenmesiyle yerli ve yabancı turistlere daha nezih ve iyi korunan tarihi mekanları ziyaret imkanı sunmak istediklerini vurguladı.

"Turistler tarafından şikayetler iletiliyor"

Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında herkesi duyarlı olmaya davet eden Tanır, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin, tarihi yapılara yazdıkları 'seni seviyorum', 'askere gidiyorum' ve 'şafak şu kadar kaldı' gibi yazılar, çok çirkin bir görsel kirlilik oluşturuyor. Vadiye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından bizlere şikayetler iletiliyor. Bu konuyu sürekli takip ediyoruz, doğru bir olay değil. Gençlerimize, sevgi ve muhabbetlerini tarihi dokulara değil, yüreklerine yazmalarını tavsiye ediyorum. Hatta o muhabbetinizi karşınızdakine güzel sözlerle ve şiirlerle iletin. Lütfen, tarihi eserlerimize hiçbir şekilde zarar vermeyelim."

Çalışmaların, Frigya'nın İhsaniye ve İscehisar'daki bölümlerinde kısa süre içinde başlayacağına işaret eden Tanır, "Uzmanların tarihi eserlerimizdeki restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, görsel kirlilik içeren yazılar bazen kimyasal malzemelerle, bazen de fiziki müdahalelerle, uygun sanatsal dokunuşlarla giderilecek. İnşallah, oradaki tarihi dokumuzu tertemiz yapacağız. Sonrasında da Karahisar Kalesi'ne benzer çalışmaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en uzun üçüncü yürüyüş yoluna sahip, 506 kilometrelik parkuru ve tarihi mirasıyla Frigya, Eskişehir, Kütahya, Ankara ve Afyonkarahisar'ın alternatif turizmin cazibe merkezi olarak adlandırılıyor.

(AA)

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