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21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:30:00

Festivale TRT damga vurdu

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Saraybosna Film Festivali'nde 'Cinelink Work in Progress TRT Ödülü'nü yönetmen Aida Begic'in 'A Ballad' (Balat) projesi alırken, Selman Nacar'ın TRT ortak yapım desteği sahibi 'Tereddüt Çizgisi' projesi de 'Montenegro Cinelink Ödülü'ne değer görüldü.

Saraybosna Film Festivali'nin kazananları açıklandı. SFF'de, 'uzun metrajlı' film kategorisinde 9, 'kısa film' kategorisinde 10, 'belgesel film' kategorisinde 16 ve 'öğrenci filmleri' kategorisinde 12 film yer alırken, 18 filmin dünya prömiyeri, 3 filmin uluslararası, 1 filmin Avrupa, 24 filmin bölgesel ve bir filmin Bosna Hersek prömiyeri gerçekleştirildiği tören, TRT yapımı ve TRT ortak yapımı 5 filmin yer aldığı festivalde yapımlar ödülle döndü. 'Cinelink Work in Progress TRT Ödülü'nü yönetmen Aida Begic alırken, Selman Nacar'ın TRT ortak yapım desteği sahibi 'Tereddüt Çizgisi' projesi de ödüle değer görüldü. Festivalde kurgu aşamasındaki projelerin yarıştığı Cinelink Work in Progress TRT Ödülü ise, Bosnalı bir kadının hayata tutunma çabasını konu alan 'A Ballad' (Balat) projesiyle Aida Begic'e verildi. Ahmet Necdet Çupur'un 'Yaramaz Çocuklar' adlı belgesel filmi de 'SFF İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldü.

İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Saraybosna Film Festivali'nin yanı sıra başka festivallerle işbirliği içerisine girdiklerini söyledi. Güven, "TRT olarak Saraybosna Film Festivali'nin yanı sıra Çek Cumhuriyeti'nin Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde, Afrika'da Durban Film Festivali'nde de bu işbirliğini uygulamaya başladık. Giderek de artırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : festival trt belgesel
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