Ferhat Göçer'in türkü albümü müzikseverlerle buluşuyor

Onlarca yıldır hepimizin hayatında iz bırakmış, dinlerken eşlik ettiğimiz türkülerden oluşan albümün dokuz parçalık ilk bölümü "Anadolu Aryaları Vol.1’’ bugün hem dijital platformlarda hem de plak olarak çıkıyor. Ferhat Göçer, "Eserleri, ruhunu bozmayacak şekilde yorumladığıma inanıyorum. Türküler bizim kıymetlimiz’’ dedi.