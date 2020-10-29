  • BIST
    1110.16
  • Dolar
    8,3527
  • Euro
    9,7516
  • Altın
    502,6150
İstanbul
11 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı
Maduro'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür
MİT TIR'larının durdurulması davasında karar
Yunanistan harekete geçti, Türkiye'nin izinden gidiyor
Rus uzmanlar açıkladı: Ermenistan'ın kirli planı gözler önüne serildi!
Bakan Varank dev yatırımı duyurdu: Türkiye'de bir ilk...
Siyasette geçen bir ömür...
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Örgüte ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler
işgalci Ermenistan ordusu ağır darbe! Tarihi zafere 5 kilometre kaldı!
Merkez Bankası: BIST Repo-Ters Repo fonlaması sıfırlanacak
FB TV sunucusundan acı haber geldi! Dilay Kemer, hayatını kaybetti
Muharrem İnce Partisi CHP'ye fena yüklendi! Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Açıklamalar peş peşe geliyor! Sarı kod verildi
Fatih'i istiyorlar! "Bize de sondaja gel"
Avrupa ülkelerinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de
Trafoda patlama: 1'i ağır 2 yaralı
Adana'da PKK/KCK operasyonu!
"İslam'ı Macron'dan, Charlie Hebdo'dan öğrenecek değiliz"
Fransa'nın algı operasyonu elinde patladı
Koronavirüste son rakam 45 milyonu aştı
"Ülkemizde asla yayınlanamaz"
Selçuk Bayraktar müjdeyi bu sözlerle duyurdu: Atı alan... 😉
29 Ekim 2020 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:50:00

Ferhat Göçer'in türkü albümü müzikseverlerle buluşuyor

ABONE OL

Ferhat Göçer, bu kez Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserleriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Onlarca yıldır hepimizin hayatında iz bırakmış, dinlerken eşlik ettiğimiz türkülerden oluşan albümün dokuz parçalık ilk bölümü "Anadolu Aryaları Vol.1’’ bugün hem dijital platformlarda hem de plak olarak çıkıyor. Ferhat Göçer, "Eserleri, ruhunu bozmayacak şekilde yorumladığıma inanıyorum. Türküler bizim kıymetlimiz’’ dedi.

Etiketler : Ferhat Göçer Anadolu Aryaları Vol.1 türkü albümü
Kızının çizimi göğsünde

Kızının çizimi göğsünde
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Annesinin kopyası

Annesinin kopyası
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır
'Kadına şiddete son' şarkısı

'Kadına şiddete son' şarkısı
Bedük: Müzik hayatın yansıması

Bedük: Müzik hayatın yansıması
Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil

Serdar Ortaç'tan Ermenistan açıklaması: Yaptıkları insanlık değil
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER