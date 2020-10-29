29 Ekim 2020 Perşembe 14:18:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 12:50:00
Ferhat Göçer'in türkü albümü müzikseverlerle buluşuyor
Ferhat Göçer, bu kez Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserleriyle müzikseverlerle buluşuyor.
Onlarca yıldır hepimizin hayatında iz bırakmış, dinlerken eşlik ettiğimiz türkülerden oluşan albümün dokuz parçalık ilk bölümü "Anadolu Aryaları Vol.1’’ bugün hem dijital platformlarda hem de plak olarak çıkıyor. Ferhat Göçer, "Eserleri, ruhunu bozmayacak şekilde yorumladığıma inanıyorum. Türküler bizim kıymetlimiz’’ dedi.
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