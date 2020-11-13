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13 Kasım 2020 Cuma 07:01:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:53:00

Esenler'de film günleri

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Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Esenler Film Günleri, 18 Kasım'da başlıyor. İlki yapılan ve ‘Türk Sineması'nda Kadın' temasıyla düzenlenen organizasyonun festivale dönüşmesi hedefleniyor.

21 Kasım’a kadar sürecek etkinlikte kadın filmlerinin ağırlıkta olduğu bir program sinemaseverleri bekliyor olacak.

Azerbaycanlı usta yönetmen Elçin Musaoğlu’nun ‘Nabat’ı, Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Aslı’sı, bir göç hikayesi olan ‘Omar ve Biz’ ile Türk sinemasının klasikleri arasında yer alan ‘Ah Güzel İstanbul’ etkinlik kapsamında gösterilecek filmler arasında.

Usta oyuncu Hikmet Körmükçü, senarist Safa Önal ve Azerbaycan sinemasının önemli yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu’na ise onur ödülü verilecek.

‘Türk sinemasında kadın’ temalı söyleşilerin de yapılacağı Esenler Film Günleri’nde kısa filmler de gösterilecek.

Tüm etkinlikler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak.

KİTAP SESİ

Okurları 20 yıldır internet üzerinden kitapla buluşturan "Kitapyurdu.com" sesli kitap uygulaması başlattı.

Kitapseverler, uygulama sayesinde yüzlerce sesli kitabı akıllı telefonlar aracılığıyla dinleyebilecek.

Aylık abonelik sistemiyle sesli kitaplara ulaşabilen kullanıcılar, ilk kayıtta 30 günlük deneme süresinden faydalanabilecek.

Görme engelliler ise uygulamayı tamamen ücretsiz kullanabilecek.

‘KAPAN’ SİNEMALARDA

Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Kapan" bugün sinemalarda gösterime girdi.

Dünya prömiyerini yaptığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde büyük övgü alan ve yarıştığı çeşitli film festivallerden "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" dahil birçok ödül alan Seyid Çolak imzalı "Kapan", bir ilk film olmasına rağmen, Türk sinemasının yepyeni ve yetenekli bir yönetmen kazandığının da habercisi oldu.

Başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ile Serkan Altıntaş'ın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla hayatlarını idame ettiren beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Yönetmenin ilk uzun metrajı olan, gizem, gerilim ve dram türünün harmanlandığını bir hikayeyi seyircisine sunan film haftanın en iyileri arasında…

BEDİR ACAR

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